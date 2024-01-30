前往主要內容
工商時報LOGO

波音又出事！飛一半「擋風玻璃裂開」 美航空緊急迫降

  • 中時新聞網
美國聯合航空一架波音737-800客機28日從拉斯維加斯起飛後，擋風玻璃突然破裂，導致客機緊急迫降。圖為聯合航空客機資料照，非新聞事件中的客機。圖／美聯社
美國聯合航空一架波音737-800客機28日從拉斯維加斯起飛後，擋風玻璃突然破裂，導致客機緊急迫降。圖為聯合航空客機資料照，非新聞事件中的客機。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳映璠】美國聯合航空（United Airlines）一架波音737-800客機28日從拉斯維加斯起飛後，擋風玻璃突然破裂，導致客機緊急迫降。

綜合福斯財經新聞網（Fox Business Network）、英國「獨立報」（The Independent）報導，聯合航空編號1627客機28日從拉斯維加斯哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起飛、前往華府，不料飛到一半時，擋風玻璃突然破裂，迫使機長緊急迫降科羅拉多州的丹佛國際機場（Denver International Airport）。

這架波音737-800客機於當地時間下午1時10分左右安全降落丹佛，聯合航空稱，客機因為「維護問題」轉降，所有乘客皆正常下機，全機166名乘客及7名機組員隨後搭上另一架波音737-900客機前往目的地。

美國聯邦航空總署（FAA）發布聲明表示，所有機型都會出現裂縫，通常出現在「外部玻璃板」，這片外部玻璃板用來保護內部結構。FAA也表示，擋風玻璃由多層強化玻璃及其他材料組成。

波音客機近期頻頻出事，月初阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機的內嵌門在空中脫離，導致機身破大洞，引發安全疑慮。

文章來源：Cracked windshield prompts United Airlines flight to divert to Denver

文章來源：United Airlines plane forced to land due to a cracked windshield

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保局給錢！沒申請虧大 郵寄臨櫃上網都能辦理

  2. 巴菲特認錯了！這檔「少賺468億」 關鍵曝光

  3. 抱股過年行不行？專家曝封關前AI股大名單 2檔外資先掃貨

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。