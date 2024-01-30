北市齊東街日式宿舍建築群修復重建 2025年再現風華

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台北市齊東街日式宿舍建築群是日據時期興建的職務宿舍，但宿舍群內1棟歷史建築面臨重建，2棟歷史建築則部分沉陷、內部亦有損壞，台北市文化局投入4100萬元經費啟動修復與重建工程，預計2025年7月完工，完成齊東街日式宿舍修復的最後一塊拼圖。

台北市文化局介紹，齊東街日式宿舍建築群落是日治時期總督府所屬單位的職務宿舍，國民政府1945年遷台後成為中央官員宿舍，建築內外保有日式宿舍建築特色。

這次修復的2棟歷史建築都在齊東街日式宿舍建築群落，分別位於齊東街53巷11號及金山南路一段30巷12號。文化局表示，2棟建築2010年修復完成，到去年為止是對外開放的「台北琴道館」及「台北書畫院」，為維護歷史建築，會針對2棟建築基礎沉陷位置做補強，並修復損壞的床組、地坪、牆體、天花及屋面。 另一棟歷史建築位於「齊東街53巷13號」，則必須重建。文化局表示，此建築因2008年2次強烈颱風侵襲全部傾倒，僅留下台基基礎，所幸建物倒塌前曾辦理調查研究及測繪，並以覆土遮蓋基礎部分，這次重建工程將依據當年調查測繪資料及現存地面基礎當作依據，進行修復。

文化局說明，該建築南向立面因為重要的歷史風貌及建物訊息保存較齊全，以恢復舊貌為原則，北向立面則導入現代材料，例如面對庭院的立面採用透明雨淋板設計，以引入庭園景觀視野，內部不做隔間牆，以保留公共空間使用彈性，二樓外部立面也使用雨淋板，以保存區日式宿舍整體風貌。

另外，文化局表示，為增加3棟文資建物的行政服務及設備等再利用空間，將新增1棟RC造鋼構2層樓建築物，並針對全區景觀進行修整，新增無障礙坡道及戶外木作平台，串連4棟建物參觀動線，使民眾未來能更加認識齊東街區域文化資產。

文化局也規畫齊東街53巷11號、13號及金山南路一段30巷12號修復工程完工，未來營運亦可與對街「台灣文學基地」串連，展現台北文化資產歷史風華，並打造齊東街為台北市傳遞文化知識的門戶。

文化局自2015年至2020年接受文化部委託，代理修復完成齊東街53巷2、4、6、8、10號及濟南路二段25、27號等共計7棟文資建物，並由文化部做為「台灣文學基地」使用，但文化局指出，至今只有「齊東街53巷13號」為此區域中唯一剩餘未修復之「一塊」，如今已宣告修復工程開工，營造廠預計2025年7月竣工，代表齊東街日式宿舍群全區修復完成，走完齊東街整體保存的最後一哩路。