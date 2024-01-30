LEXUS贊助百老匯四大名劇之一《西貢小姐》首登台 車主享優惠

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Lexus自2017年提出「Experience Amazing」品牌主張，致力為車主打造Amazing體驗，包括音樂、藝文、旅遊、駕馭等主題，引領車主體現品牌精神。在音樂活動方面，Lexus長期以來積極贊助各項音樂盛事，不僅於2019年贊助百老匯四大名劇之一《貓》，再宣布將冠名贊助首度來台的全本音樂劇《西貢小姐》（Miss Saigon）。

享譽百老匯四大名劇之一，《西貢小姐》即將登上台北、台中、台南、高雄四地舞。《西貢小姐》風靡全球，原版於1989年在倫敦西區首演，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎。本次百老匯音樂劇金牌製作人卡麥隆．麥金塔許（Cameron Mackintosh）攜手澳洲GWB娛樂製作公司，全新製作音樂劇《西貢小姐》，以當今全球唯一上演的限定版本，首次震撼登台。

音樂劇講述越南女子金（Kim）與美國軍官克里斯（Chris）之間的淒美愛情故事，在西貢淪陷的悲劇時刻被迫分離，揪心的音樂勾勒出兩人的愛恨交纏，搭配驚豔的舞台設計，及引人入勝的音樂，打造撼動人心的經典鉅作。

本次全本音樂劇《西貢小姐》將在台灣首度登場，以精湛的舞台場景製作，重磅呈現西貢波瀾壯闊的戰亂歲月，而當劇院上空迴蕩著轟隆聲響，直升機將以寫實比例從天而降，震撼畫面難以言喻。

全本音樂劇《西貢小姐》5月31日（五）至6月30日（日）在台灣巡迴演出，分別登上台北國家戲劇院、台中國家歌劇院、台南文化中心與高雄衛武營國家歌劇院舞台，共舉辦25場次。

回饋Lexus車主，特別提供$4,800元以上票區95折購票優惠。Lexus也將於Facebook粉絲專頁舉辦抽獎贈票活動，邀請更多粉絲親身前往感受驚艷的音樂劇盛宴。