路透：中國PMI指數連續4月下跌 製造業擴張艱難

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據美國之音引述路透對主要經濟學家的調查顯示，中國2024年1月份的製造業活動將連續第四個月萎縮，儘管減弱速度較去年12月份略慢一些。這表明，中國範圍廣泛的製造業在2024年開年想要擴張仍然艱難。

報導稱，路透對35位經濟學家調查的預估中值顯示，官方1月份的製造業採購經理指數（PMI）可能從12月份的49.0微升到49.2，但仍低於50的榮枯線。低於50意味著行業收縮，高於50則表示增長。

中國國家統計局明天（31日）將發佈官方的製造業採購經理指數PMI，為2024年第一個月的經濟活動提供官方說法。當局2022年12月突然取消一直嚴格執行的「清零」防疫政策後，中國經濟的復甦比預期的要艱難。

面對房地產業持續滑坡、地方政府債務風險、通縮壓力以及全球需求疲軟等挑戰對經濟復甦構成壓力，中國當局採取了一些政策性刺激措施，包括央行行長潘功勝1月24日宣佈將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供一兆元人民幣長期流動性。

不過，這些疫情後對疲軟經濟的政策支撐，目前顯示出的效果並不明顯，中國這個全球第二大經濟體仍難以獲得預期的經濟增長。

路透的報導說，在調查的35位經濟學家中，只有一位預期1月份的製造業活動將出現擴張，PMI將升至50.5。

不過，高盛公司（Goldman Sachs）在26日發佈的研究報告中說，以往春節在1月底或在2月的歷史性數據顯示，1月份的官方製造業採購經理指數PMI傾向於季節性下跌。因此，高盛預期1月份的PMI將從12月份的49略跌至48.8.

側重於中小企業的私營財新工廠調查將於2月1日公佈。根據路透對21位經濟學家的調查，預估中值將從12月份的50.8放緩至50.6。

報導稱，讓中國一些出口商感到頭痛的是，由伊朗支持的葉門胡塞武裝對貨輪進行無人機和導彈攻擊打亂了紅海貨運，平添了供應鏈混亂的局面。

去年12月早些時候，中國領導高層在一次制定2024年經濟發展方向的重要會議上承諾，將採取更多措施支持2024年的復甦。

12月22日，中國五家最大的國有銀行降低了部分存款利率，這是去年第三輪下調存款利率，可能有助於央行轉向寬鬆的貨幣政策。

分析師表示，中國政府去年10月公佈了發行一兆元人民幣主權債券以資助投資項目的計劃，可能會在2024年側重於更多的財政舉措來支持經濟增長。

去年11月份，中國消費者物價指數（CPI）出現三年來最大跌幅。同時，受國內需求疲軟的影響，通貨緊縮加劇。中國國家統計局表示，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，並稱「調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。」

中國政府宣佈，中國去年的經濟增長達到了官方設定的約5％的目標。外界預計北京2024年將繼續維持這一目標。