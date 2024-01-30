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環團批減碳落後且母法未訂目標違憲 環長這樣回覆

  • 中時即時 林良齊
環境部部長薛富盛今天參加「空品知識、行動與創意競賽」頒奬典禮。（林良齊攝）
環境部部長薛富盛今天參加「空品知識、行動與創意競賽」頒奬典禮。（林良齊攝）

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我國氣候變遷因應法去年上路，雖然有提及2050年淨零碳排目標，但卻未提及短、中期目標，數個環團今天赴司法院遞交憲法訴訟聲請書，認為未盡保護基本權的義務、應屬違憲，並批評2030年的減碳目標23％至25％過於落後。對此，環境部部長薛富盛今天受訪時表示，目標要務實、可達到，否則如果提出無法達到的目標就是沒有意義，2030年23％至25％減碳目標為務實的作法。

《氣候變遷因應法》去年上路，環團認為立法者未盡其保護基本權的義務，制定短、中期的國家階段管制目標 ，也未提出制定時應參考的重要標準，就把制定權授予環境部，已屬違憲，且環境部至今未提出第三期（2026年至2030年）的國家階段管制目標，違法且違憲，更批評國發會「2030年24±1％」的溫室氣體減量目標，如環境部依此訂定國家階段管制目標，顯然不夠積極，也會把減碳責任不合比例地轉嫁給未來世代。

薛富盛表示，減碳目標為據2050淨零路徑圖規劃，或許環團認為目標過於保守，COP 28提及目標一致，應該要有差異性存在，每一個國家及地區的產業結構及現況都不一樣，但嚴肅的考慮台灣面對的挑戰，考慮台灣產業特性、民生等各方面後，目標也要務實可達到，2030年的24±1％為務實的作法，也希望全國民眾及產業努力，以超越23％至25％的目標，不是提出一個達不到的目標。

至於環團質疑至今未訂定第三期管制目標，薛富盛則說，目前第三期目標已召開會議按進度進行中。

而總統當選人賴清德近日提及「部會首長有好幾個思考人選」，媒體詢問薛富盛是否有被徵詢留任？薛富盛僅說，「我們不回答這個問題，把事情做好」。

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