《半導體》聯發科砸90億打造新竹新地標 蔡明介趁機喊話政府

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)新竹高鐵辦公大樓今(20)日舉辦開工動士，董事長蔡明介致詞表示，未來該辦公大樓落成將可以進駐約3000名員工，可藉此培育更多優秀人才，也利於聯發科持續站穩產業重要地位。蔡明介也透過致詞再度呼籲政府，期望「政府以政策多支持台灣IC設計產業」。

蔡明介表示，台灣IC設計產業能有現今的成績，是靠政府早期的積極投入，相信透過更多的研發投入，將可以替產業帶來更多的成長力道，而未來該大樓落成後將可以培育更多優秀人才，也將可以扮演區域重要地標。以聯發科來說，也盼藉由此辦公大樓得興建，孕育更多優秀人才，透過持續的投入站穩產業的領先地位，並在世界經濟發展中站上更重要的地位。

蔡明介也提到，該建物預計2027年完工，屆時可進駐超過三千人，會是個黃金級綠建築，並融入友善環境與設施，也會興建空中連結橋延伸到後面生物園區，展現聯發科對社區的關懷和承諾。

最後，蔡明介再度呼籲政府，期待政府以政策多支持台灣IC設計產業，並讓IC設計產業在國際的科技舞台有更重要地位，並推動台灣的經濟發展。

聯發科此棟新辦位置位於聯發科2022年取得開的高新竹站專區(全名為「高速鐵路新竹車站專用區(二)」)，當時是以新台幣90億元取得70年的高鐵新竹專二地上權開發案，力拼打造高鐵新竹站新地標。