促IC設計往更高製程 鄭文燦：政府會持續投資

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聯發科技新竹高鐵辦公大樓30日舉行開工動土典禮。行政院副院長鄭文燦表示，雖然目前已有晶創台灣計畫、大A＋計畫，也有產創條例10-2的投資抵減機制，但看起來力道還不太夠，IC設計產業仍然需要更大支持，才能夠往下個階段、更高的製程走，未來政府會持續投資，並視實際需求做調整放大。

鄭文燦30日出席動土典禮致詞時表示，行政院正在研擬桃竹苗大矽谷計畫，加強科技走廊的各項投資，包括交通、人才、教育、產業等各個方面，竹北擁擠的問題也一定要解決，會是大課題，將來竹竹輕軌會得到支持，把竹科、竹北、新竹連結在一起。

鄭文燦也提到，如同經濟部長王美花所提到科技競賽概念，台灣有半導體的上中下游的優勢，如何確保我們優勢在下個階段仍然具有競爭力，行政院在去年底辦了科技顧問會議，得到三項結論，就是結合半導體、AI跟淨零科技，聯發科在這之中是非常重要的角色。

鄭文燦說，雖然目前已有晶創台灣計畫、大A＋計畫，也有產創條例10-2的投資抵減，但看起來力道還不太夠，IC設計產業仍然需要更大的支持，才能夠往下個階段、更高的製程走。

鄭文燦說，為能夠結合AI帶動整個產業創新，國科會晶創台灣計畫今年編列了120億元，「希望這個部分可以再考慮到我們的實際需求，來做調整放大」。務必要讓IC設計產業，這個低碳高產值的產業，也是知識經濟的產業、無形人才資產最重要的一個產業，給予最大的支持。

鄭文燦在受訪時也提到，IC設計產業讓台灣可以發光發亮，得到世界更大的重視。而IC設計前十大的公司有三家在台灣，聯發科是其中的領航者，該次聯發科擴大對台灣的投資具有指標性的意義，特別是在高鐵新竹站，該站區南來北往非常方便，將來會是一個非常好的研發中心。

鄭文燦強調，政府會全力支持IC設計產業，目前有產創條例的投資抵減的設計，另外也有晶創台灣計劃，希望由IC設計產業導向更多的軟體人才，結合在硬體製造的優勢，讓台灣往系統、產品的方向走。

鄭文燦說，IC設計大概佔了全球20％，未來針對更進一步的高階製程的晶片，需要投入更多的預算，除了今年大概編列了120億的晶創台灣計劃，未來政府會持續投資。