去年深圳GDP增長6％跑贏全國增速 今年目標5.5％

深圳最新公布，2023年生產總值為人民幣（下同）34,606.4億元，年增長6％，高於廣東省4.8％以及全國5.2％的增速。深圳市市長覃偉仲表示，2024年GDP目標增速為5.5％，力爭戰略性新興產業增加值超1.5萬億元。
澎湃新聞報導，數據顯示，2023年深圳第一產業增加值為24.71億元，增長2.6％；第二產業增加值為13,015.32億元，增長6.5％；第三產業增加值為21,566.38億元，增長5.6％。
覃偉中表示，2024年，深圳市GDP增長目標為5.5％，固定資產投資額增長10％，規模以上工業增加值增長5.5％，社會消費品零售總額增長7％。
覃偉中說，2024年，深圳將實施戰新產業集群能級提升工程，滾動完善提升「20＋8」戰略性新興產業集群和未來產業體系，制定推出規劃政策2.0版，戰略性新興產業增加值超1.5兆元，增長7％以上。
覃偉中表示，深圳將推動網路與通訊、智慧終端、超高解析顯示等支柱型新興產業運算升級，搭上新能源、智能網聯汽車、低空和空天經濟等產業新風口，建設新一代世界一流汽車城，加快提升半導體與集成電路製造、生物醫藥、工業母機、高端精密儀器設備、工業軟件等產業發展水準，培育具身智慧機器人、合成生物、腦科學與腦健康、細胞與基因、量子資訊等未來產業新增長點。