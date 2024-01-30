港府今展開23條立法公眾諮詢 與台灣政治性組織聯繫將受限

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港府多次強調，今年內會完成《基本法》第23條立法。香港特首李家超30日宣布，今日正式展開公眾諮詢，諮詢期至2月28日，並稱「國家安全風險是真實的」。香港保安局局長鄧炳強則說，要調整「煽惑叛亂罪」對象，由警員擴大至制定政策的公職人員。此外，港府亦會調整現行《社團條例》，與外國或台灣政治性組織聯繫會受到限制。

綜合《星島日報》等港媒報導，李家超30日上午主持「維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢」記者會交代詳情。他表示，港府今日正式展開公眾諮詢，稍後公布諮詢文件，下午到立法會作詳細介紹。他強調，這是香港必須做的憲制責任，並指稱2019年香港反送中事件可見，國家安全風險是真實的。

李家超指出，立法工作將涉及修改一些現行法例，將一些普通法罪行改為成文法。文件會給予一些外國例子作為參考，以及解釋一些現行法制的不足。

香港律政司司長林定國說，香港國安法直接涵蓋23條規定的2項罪行，即顛覆國家政權和分裂國家罪，無須再進行立法，但也要禁止其他未涵蓋的行為。此外，香港法律和普通法制度必須與國安法緊密銜接及兼容互補。立法工作也要完善執法權力及訴訟程序。他強調，行使人權亦不是絕對，不得違反法律。

鄧炳強表示，諮詢文件中，第3章叛國，涉及修改《刑事罪行條例》一些不合時宜的提述，如殖民管治時間的用字；第4章涉及叛亂罪，同樣要完善現行《刑事罪行條例》。另外亦要調整煽惑叛離相關罪行，要擴闊範圍，「煽惑叛亂罪」對象由警員擴至制定政策的公職人員。

鄧炳強續指，第5章是國家機密方面，涉及完善《官方機密條例》，詳細定義國家機密，禁止非法獲取、管有、披露國家秘密。第6章是間諜相關罪行，同樣是完善《官方機密條例》，禁止在外部勢力影響下發布虛假、誤導資訊等。

鄧炳強說，第7章涉及「境外干預罪」，禁止任何人透過境外活動破壞香港事務，包括司法決定、選舉等。港府亦會完善現行《社團條例》，與外國或台灣政治性組織聯繫會受到限制。