LME擬選定香港建金屬倉儲

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路透引述知情人士報導，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）正在研究將香港作為擴大其全球金屬倉儲網路的地點，寄望在香港的成功能為其打開最終目標中國的大門。

中國是全球最大的工業金屬消費國。自從港交所於2012年以22億美元收購倫敦金屬交易所以來，在中國註冊倉庫以儲存倫敦金屬交易所交易的金屬，一直是其戰略目標。

路透引述一份去年12月向LME倉儲委員會提交的介紹報告，LME表示，有興趣將香港作為替代中國的工業金屬儲存地點，香港的LME倉庫可以被視為中國與香港深度合作的代表。

LME回應稱，LME積極與全球業者合作，以確保LME倉儲網路繼續為金屬界提供最大程度的全球連接。在評估潛在的新交割地點時，會考慮一些重要標準；而在與市場溝通前，還會與相關的LME諮詢委員會討論這些問題。

不過，消息人士表示，將香港列為合格交割地點（GDL）仍有一些障礙。兩名消息人士表示，他們對在香港投資的想法持謹慎態度，因為中國對在香港的外國公司和個人的影響力不斷增強，帶來風險。

另有意見指出，這個想法存在缺陷，因為香港的倉儲空間成本過高，香港對在LME交易的銅和鋁等工業金屬的進口量微不足道。LME將香港視為進入中國的潛在門戶，但政治局勢不健康，人們不想在香港投資。