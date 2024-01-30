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《電零組》台光電Q1訂單勝上季 外資首評喊買、價逾5字頭

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【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器因有新客戶加入，台光電(2383)第1季訂單狀況可望優於去年第4季，日系外資最新報告看好台光電在AI趨勢下「錢」景光明，給予台光電「買進」評等，目標價上看520元，激勵台光電盤中股價逆勢走高。

AI伺服器因規格要求較高，帶動銅箔基板(CCL)等PCB材料升級，台光電受惠於AI伺服器、400G/800G交換器需求，業績自去年9月起大躍進，2023年第4季合併營收128.81億元，季增8.48%，創下單季歷史新高，累計2023年合併營收為412.95億元，年增6.78%；雖然第1季是傳統淡季，但台光電AI伺服器材料因有新客戶加入，降低了淡季衝擊，訂單狀況可望優於去年第4季。

日系外資最新報告指出，台光電在AI伺服器、400G/800G交換器居有利的地位，隨著人工智慧、高效能運算和伺服器升級推動400G/800G交換器需求不斷成長，預估台光電2023年到2025年交換器業務收入年複合成長率將達21%，基礎設施業務收入(佔2023年總收入的48%)將在2024年到2025年增長21%到32%。

日系外資認為台光電可望因高階CCL材料平均單價上揚、更好的產品組合受益，預期台光電2024年到2025年營業利益率將達到21.5%-22.3%，2024年到2025年獲利年增21%-45%，決定首次將台光電納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看520元。

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