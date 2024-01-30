銀行巨頭引領發債潮！美企1月發債1885.7億美元 創同期新高

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最新數據顯示，藍籌股公司1月在美國發行1,885.7億美元規模的公司債，刷新2017年所創下約1750億美元的紀錄，專家認為本月底將輕鬆突破2千億美元，因為這些企業希望利用長期借貸成本下降的機會，但即便1月發債規模創歷年同期新高，仍小於2020年4月創下的史上最高紀錄2,850億美元。

投資人越來越意識到聯準會（Fed）不再升息抗通膨，可能很快就會開始降息，這壓低了美債殖利率，並降低企業借貸成本，導致公司債銷量激增，上周五（26日）的10年期或10年以上到期債券的平均殖利率，已從去年10月中旬的6.6%降至5.44%，隨著殖利率走降，部分投資人急於購買長天期公司債，以便在殖利率進一步下跌前鎖定較高的收益。

今年迄今，投資人對於新發行的公司債需求異常強勁，即使上周四（25日）新發行公司債的殖利率，低於現有債券0.8個基點，而金融機構正在引領這場發債熱潮，摩根大通（JPM）、富國銀行（WFC）、摩根士丹利（MS）跟美國銀行（BAC）本月共籌資280億美元，高盛（GS）預估今年上半年將出現相對較大的公司債發行規模，但在美國11月大選前的下半年，發債速度將放緩。

Breckinridge Capital Advisors研究部門共同主管Nicholas Elfner表示，必須打鐵趁熱，搶在擬議中的長期債務要求之前，而銀行也在關注自身淨利差跟資金成本，以及能以何種利率水準進行放款，T. Rowe全球投資級固定收益主管Steven Boothe則說，目前尚不清楚Fed何時開始降息，這讓一些目前需要籌資的發債機構將重點放在短期債券的銷售，目前長天期債券相較於短天期來說價格較高，殖利率較低，進而造成整個債市有些緊張。