2新任主教獲祝聖 《華爾街日報》：中國與梵蒂岡和解

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據《華爾街日報》報導，中國2位天主教新任主教在過去幾天裡根據梵蒂岡和中國政府達成的協議獲得祝聖，這標誌著雙方在一段時間的不和之後恢復了合作。

梵蒂岡曾指責中國至少違反了雙方於2018年簽署的協議的精神，在未經教宗方濟各許可的情況下，分別於2022年11月和2023年4月任命兩位主教為教區負責人。

而這次，梵蒂岡表示，近日祝聖的2位新主教都是由教宗任命的。孫文君神父於1月29日作為中國東部濰坊教區的主教被祝聖。中部河南省省會鄭州教區主教王躍勝(Thaddeus Wang Yuesheng)則在1月25日舉行了祝聖禮。政府控制的中國天主教愛國會在其網站上報導了這2次祝聖典禮。

中國天主教愛國會官網發文稱，祝聖典禮由中國天主教愛國會名譽主席、省天主教愛國會主任、臨沂教區主教房興耀主禮。中國天主教主教團副主席、省天主教教務委員會主任、周村教區主教楊永強，省天主教「兩會」副主任、濟南教區主教張憲旺，省天主教「兩會」副主任、兗州教區主教呂培森，省天主教「兩會」副主任、青島教區主教陳天浩襄禮。中國天主教主教團副秘書長吳建林神父宣讀批准書。44位神父共祭，330餘名修女、教友參加典禮。

濰坊教區是教宗設立的一個新教區，以取代傳教士時代留下的「監牧區」的一部分，該監牧區可追溯至20世紀30年代。

中國約有1000萬至1200萬天主教徒，幾十年來，他們被劃分成國家認可的「愛國」教會和反對國家干預的地下教會。自1949年中國共產黨執政後不久，梵蒂岡和中國之間就一直沒有正式的外交關係。

2018年，梵蒂岡和中國政府達成了一項具有裡程碑意義的協議，允許雙方參與主教的遴選，該協議隨後於2020年和2022年續簽，有效期2年。這一協議代表著教宗在其專享的主教任命權方面做出了不同尋常的妥協。

梵蒂岡官員堅稱，這對於維護中國教會的團結至關重要。然而，前香港教區主教陳日君樞機等批評人士認為，該協議背叛了仍忠於教宗的中國地下天主教徒。雖然協議的具體內容保密，但教宗方濟各表示，按照協議他擁有最終決定權。

眼下中共正大力加強對包括天主教會在內的宗教的管理。宗教組織被要求將宗教活動和教義與中國共產黨的原則保持一致，並發展總書記習近平所說的「中國特色社會主義宗教理論」。

報導稱，截至上周，只有6名天主教主教根據該協議被按立，所以大約40個教區沒有主教。據梵蒂岡Fides通訊社報導，自2018年以來有6名前非官方主教尋求並獲得了國家承認。王躍勝是1953年鄭州教區傳教士主教被驅逐出境以來的首位主教。

自2018年以來，沒有教宗批准，中國沒有任何天主教主教被按立。2022年，彭衛照(John Peng Weizhao)主教被任命為江西教區輔理主教，江西是梵蒂岡不承認的一個教區。去年，中國天主教主管部門任命沈斌(Joseph Shen Bin)主教領導上海教區，教宗后來接受了這一任命。兩位主教早先的聖職按立都得到了梵蒂岡的承認。