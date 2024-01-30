國際機捷A10社區 千億航空城水岸生活

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全球旅遊潮、國際商旅回溫，世界各大航空城紛紛興起，身為亞太第一的桃園航空城正以「亞洲智慧都心」接軌全球，結合矽谷創新研發，總投資金額超過5000億元，匯聚交通、人流、產業，預估將增加10萬個就業機會。看好桃園航空城與機捷沿線房價仍有補漲空間，國際機捷A10特區以1站林口，2站國門之便，快速成為房市焦點。不但坐享千億航空城首環優勢，隨著2024機場第三航廈即將啟用、航空城聯外道路-國一甲延伸線帶來的建設紅利，也因此吸引不少購屋族和機場工作客群關注。

【10分鐘南崁市心，1站三井OUTLET名品生活】

國際機捷A10特區聯外交通便利，自南崁交流道可快速銜接國道、西濱快速道路及台66線，開車約10分鐘即可進入南崁市區，至台茂購物中心、COSTCO採購都很方便。捷運快速抵達台北車站，平日往機場或台北市中心通勤不怕塞車，假日往A9林口三井OUTLET，即可輕鬆享受時尚購物生活。此外，區域內南山路三段的山腳商圈有全聯、餐飲店家可提供日常生活機能。目前A10站商辦大樓計畫案，預估投資金額達18.9億元，未來將打造複合式開發大樓，形成熱絡的商業核心。

【稀有重劃開發，享高綠覆生態美地】

A10特區以捷運站為中心，住宅區至捷運站步行皆在10分鐘範圍內，交通相當便利。由於重劃區不大，開發時程較短，許多大型建商看好未來發展，紛紛進駐搶地推案。重劃區附近有多座埤塘公園、周圍有五酒桶山約23公頃生態腹地，還有坑子溪水岸流經，珍貴的高綠覆環境全天候提供新鮮空氣，天寬地闊的自然風景不僅在城市中難得一見，對於健康更是一大益處。

【水岸大境第一排 2200坪壯麗地標】

佳陞建設繼A10站【佳陞豐景】深獲好評後，再度推出新作【佳陞豐川】！ 佔地2200坪的壯麗基地正對坑子溪畔，以大尺度、大面寬、超級棟距打造區域獨樹一格的水岸皇居。建築外觀採英式古典花園風格，迴廊列柱、穹頂迎賓大廳，展現歐式莊園的大器之美。公設項目規劃相當多元，藝術門廳結合古典藝廊、影音娛樂室、健身俱樂部、閱覽室、美式飛鏢運動館、乒乓球室、主題童話館、家教教室、瑜珈教室等多項飯店式休閒公設，讓住戶享有回家即渡假的輕鬆生活。社區規劃電動車智能社區，接軌智慧低碳時代，平面格局規劃景觀2-4房，採光充足，戶戶建材皆選用知名品牌。【佳陞豐川】強調在生活中回歸居住本質，低密度純住、捷運水岸綠景相伴，讓住戶感受貼近大自然的幸福時光！