新北市大左岸扶輪社愛心冬日活動 共度寒冬 傳遞希望之光

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新北市大左岸扶輪社1/28日在中和區元隆捷運雙星大廳舉辦了「第四屆寒冬送暖服務計劃」，將溫暖送達到中和區的弱勢家庭。【親手做服務】是身為扶輪人最重要的一項特色，這次活動不僅體現了新北市大左岸扶輪社社友們的團隊精神，更是一次對弱勢家庭關愛的實際行動。

新北市大左岸扶輪社，以社區服務為目標，創社宗旨：建構區域企業連結的平台，打造區域社區交流的空間，推行扶輪家庭與完美的家，致力于改善社區中民眾的生活品質，滿足民生需求，保障生活尊嚴。自創社以來，大左岸扶輪社一直關注中和區的弱勢家庭，共同爲他們照亮希望。

在過去三年中，大左岸扶輪社每年都幫助了一百戶弱勢家庭，提供每戶千元的紅包和平安白米，社友黃柏榮律師更提供免費法律顧問服務。這不僅是一個物質上的幫助，更是一份對他們的關心和支持，並現場協助做關懷服務。今年，大左岸扶輪社繼續這個傳統，主題爲「愛 無限」，希望更多的善心人士可以加入愛心團隊，爲弱勢家庭帶來溫暖和希望。除了中和大左岸特區的居民外，還邀請了中和元隆捷運雙星的在地企業家們捐助物資和善款。這次活動除募款募資對象的擴大外，也增加了捐助對象的擴大以及更改捐助的里民，除了中和區公所列冊通知的弱勢家庭外，更加強大左岸地區周邊學校－「光復國小」弱勢兒童的資源捐助，委請校方輔導室列出重點關心的名單，幫助學童及其家庭過個好年。衆人的愛心將成爲這些弱勢家庭度過寒冬的力量和希望。

除了提供千元紅包和白米外，現場還備有其他不定數量的物資，例如:溫暖的寢具枕頭棉被、日常所需洗劑類物資、沖泡飲品以及禦寒衣物等，得以滿足弱勢家庭他們的多樣需求。

作爲大左岸扶輪社社長黎育麟表示，我特別感謝所有社友的無私付出，本次活動有超過三十位大左岸扶輪社社友和寶眷參與，使得我們的愛心行動更加強大和有影響力。合適的物資分配及順暢的報到流程也仰賴社友們與會人員的合作無間。這個活動的成功離不開社友他們的參與和努力，他們的善心和奉獻精神讓這個社會變得更加溫暖。

好的活動值得持續下去，我們將繼續努力，將溫暖送給那些弱勢最需要的人，幫助他們度過寒冬。讓我們攜手前行，照亮希望，這就是新北市大左岸扶輪社的精神，也是我們對中和大左岸特區的承諾。讓我們一起做出改變，讓這個冬天充滿愛，爲中和大左岸社區帶來溫暖，爲世界創造希望。