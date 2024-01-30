HONDA看好台灣海事市場成立船外機事業 大方船舶加入經銷

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Honda Taiwan持續強化布局台灣市場，自2003年成立以來導入四輪與二輪產品，續有不錯銷售表現，2018年接續成立Power Products動力產品事業，以Honda 核心科技「引擎技術」為基礎，提供農耕機、發電機、割草機等產品。看好台灣海事用品龐大潛在商機，再成立Honda Marine船外機事業，為持續深耕，Honda Taiwan宣布即日起與鋁船製造商「大方船舶」達成經銷合作，擴大銷售範圍滿足南部船舶消費者需求。

為提供相關服務，大方船舶也斥資超過10億元，打造造船廠與Honda Marine船外機展示中心與維修保養場域，提供更便捷的一站式購物體驗

大方船舶在2020年成立，母公司SOLAS般若科技專精於船內外機、快艇螺旋槳及推進葉輪等零配件產品，並擁全球超過50％市占率的領導地位。

為讓消費者擁有更便捷及嶄新的一站式購物體驗，大方船舶在高雄興達港斥資超過10億元，除擁有專屬碼頭的造船廠，更打造Honda Marine船外機展示中心與符合Honda全球一貫的高規格硬體設備與維修保養場域，讓消費者在購買船外機時，可與大方鋁船搭配選購，並提供停泊、維修保養等全方位服務。

大方船舶預計成立全台灣唯一的船外機螺旋槳測試中心，消費者可選購Honda Marine船外機並與大方鋁船搭配，另可使用自有品牌螺旋槳進行測試以達到最佳效能。

大方船舶已於高雄茄萣區興達營運，服務項目為Honda Marine船外機、螺旋槳、鋁船銷售、各式航海儀器等銷售、船舶維修保養、船舶上架停泊服務。