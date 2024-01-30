第六屆「ONE ART Taipei 2024 藝術台北」圓滿落幕

亞洲最具指標性的高端飯店型藝術博覽會「ONE ART Taipei 2024 藝術台北」，跨界結合有別於傳統展覽場域的飯店空間，成功締造嘆為觀止的三天藝文饗宴，突破五位數人次觀展，並於2024年1月28日在JR東日本大飯店 台北完美謝幕。

第六屆博覽會的參展單位及藝術家來自各地，共73家頂級畫廊帶來當代藝術作品，其中包含73家展商，42家國內畫廊、及來自日本、韓國、香港、馬來西亞、法國等國的31家國外畫廊；其中有21家畫廊首度參展，包括11家國外畫廊首度與共展會。三日展期重量級貴賓雲集，如文化部藝術發展司司長周雅菁、國立臺灣美術館 館長陳貺怡、畫廊協會秘書長游文玫、馬來西亞企業家李金友（Lee Kim Yew），各界名人也沒有缺席，包括知名藝人林哲熹、連俞涵、丁春誠，小說家兼劇作家李屏瑤，在三天的活動陸續出席，嘉賓們對於當代藝術與前沿趨勢的關注與喜愛令人動容。

單一藝術大師的鉅作並非藝術欣賞唯一的定奪，如今大環境對青年和中期藝術家的重視與日俱增，指向受眾的觀看與收藏，正在經歷一種「世代轉換」的變革。單一畫廊首日銷售即破百萬 日韓展商小型作品受歡迎。「ONE ART Taipei 藝術台北」以飯店型藝術博覽會為藝文圈搶先展開新氣 象，在為期三天的展期共吸引超過國內外破萬人潮慕名而來，其中不乏知名藏家、創作者及公眾人物，現場熱絡交流的氣氛格外熱鬧。

近年，藏家進入藝術收藏市場的年齡降低，二十至三十歲間的藝術收藏者蓬勃崛起，直指藝術欣賞漸趨大眾化，而非僅限特定階級的藏家，指向一波新的藝術愛好者正大量走進藝術的大門。「ONE ART Taipei 藝術台北」在創立之初，就已標榜對於年輕創作者及藏家的重視；因此，合作畫廊們也順應趨勢，展出多元且新穎的藝術創作，展商的選件遍及雕塑、繪畫、攝影、複合媒材，風格由當代、寫實、抽象、塗鴉，乃至於各國文化風土之延伸題材、手法。

「ONE ART Taipei 2024 藝術台北」三日成績亮眼的畫廊中，陶華灼藝廊（THZ GALLERY）在預展首日銷售第一，首日銷售即破百萬新台幣。展期間，意識畫廊也隨後躋身百萬銷售之列。觀止堂（Admira Gallery）在第一天開出紅盤，完售藝術家賴逸倫的全數作品。日帝藝術（Helios Gallery）、晴山藝術中心（Imavision Gallery）、養心藝術（Artnutri Gallery）、弎畫廊（San Gallery）、丹之寶藝廊（Tansbao Gallery）等國內畫廊，均受藏家青睞，並獲大量購藏。

本屆參展的日、韓藝廊受到藏家熱烈歡迎。致力於發掘藝術家的首爾畫廊COLLAST，於展覽三日售出全部藝術品，包含Woo Joo、Hwang HyeYoung、Lee Jaeyual等藝術家的作品；同樣來自韓國、力推新星的L GALLERY和Alie Gallery也爆出銷售佳績。日本畫廊四季彩舎幾乎售出本屆新賞獎優選藝術家小林繭乃（Mayuno Kobayashi）全數作品。東京的Galerie NUAGE帶來大量雕塑，如陶藝家中囿義光 （Yoshimitsu Nakasono）和木雕藝術家美藤圭（Kei Bito）的小型創作，都被買家現場帶走。拿下市場佳績外，畫廊也推出各自的專場活動。知名演員兼攝影藝術家林予晞在V&E ART展房進行作品分享，活動採取線上預約制，由於名額有限，推出立刻秒殺。林予晞表示，攝影對自己而言是生命的驅動力之一，跟表演一樣，那是一種得以不言說的表態；在必須大聲表態的時代，攝影提供稍作歇息的庇蔭之處。「ONE ART Taipei 藝術台北」選定以飯店空間作為展覽空間，旨在突破藝術品展示於白盒子裡的直觀想像，進一步考驗展商如何運用空間角落、設計布置適合的藝術品，結合空間氛圍，讓觀眾與潛在藏家嘗試尋寶。創作不只是藝術家的責任，畫廊亦有機會透過空間設計，重新創造藝術的圖地關係。