花蓮市年前大宗廢棄物爆量 登記件數破萬

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迎接農曆春節，民眾陸續大掃除汰除老舊電器與家具，花蓮市公所即日起隨之展開家戶大宗廢棄物收運工作，不過今年預約清運件數高達1萬多件，較歷年多出2成，清潔隊除派出10輛大車出勤，更協調20多名人力支援，希望春節前可收運完成，讓鄉親順利過好年。

花蓮市公所每年農曆年前都會免費辦理大宗廢棄物收運，每戶最多3件，開放市民登記至25日後，即日起開始進行收運工作，並因應村里別規畫3處地點暫時堆放，市長魏嘉彥今也到其中一處堆放區南濱抽水站，慰勞執勤的清潔隊員並關心清運進度。

魏嘉彥表示，今年預約清運戶數共3625戶，總件數多達1萬875件，較往年多出2成，市公所為此出動10台大型車輛、動員20多名人力展開收運工作，不過因清潔隊員搬運大宗廢棄物相當辛苦且工作量大，過程可能有些粗魯，請鄉親多多包涵。

清潔隊長吳慶展表示，家戶大宗廢棄物清運時間雖然至2月5日，不過因今年爆量，如未能在期限內收運完成，將再安排6、7日兩天應變，一定會將登記部分清運完成。

他也提到，去年曾有隊員在清運過程中，遭刀具割傷，呼籲鄉親在丟棄大宗廢棄屋時，應將內層物品拿出來，降低同仁的工作風險，另外，電器重量重，曾有隊員在搬運中不慎拉傷肌肉，不過類似情形已透過教育訓練逐年降低。

吳慶展還說，大宗廢棄物如電器、彈簧墊裡的彈簧、鐵櫃等均含金屬物質，經隊員妥善處理後會拿去變賣現金，並依規定撥用部分比例作為改善工作環境及福利金等，至於無回收價值的部分，則會送往台泥氣化爐焚燒。

另外，農曆春節期間花蓮市的收運垃圾時間也有些改變，吳慶展說，基本上初一至初三（2月10日至12日）全面停止收運；小年夜（2月8日）、除夕（2月9日）及初四（2月13日），自上午9時30分起陸續執行1趟收運服務；初五（2月14日）恢復正常收運時間，不過當天周三本來就沒有提供收運服務。

至於垃圾收運定時定點服務部分，吳慶展表示，農曆春節期間因初一到初三沒有收運垃圾，加上小年夜、除夕及初四為白天收運垃圾，人力有限故暫停服務。