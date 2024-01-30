黃色小鴨也爆地獄哏！ 高市搶推「呱」張美食地圖

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「看黃色小鴨、吃鴨肉飯」成為近來網路地獄哏話題，雙鴨游進高雄愛河灣，上周末2天狂吸60萬人朝聖，促進逾10億產值。高市經發局趁勢再推出「呱」張好吃美食地圖及「鴨鴨美食酷卡」，串聯在地小吃、烘焙、餐酒館、觀光工廠及百貨業者，擴大萌商機效應。

高雄燈會「2024冬日遊樂園」1月27日至2月25日登場，高18公尺的主角黃色小鴨備受關注，不過網友發現，現場有美食市集攤商主打「鴨肉油飯」，背景剛好是黃色小鴨，讓網友直呼「超地獄哏」，但也意外掀起「追鴨、吃鴨」熱潮。

高市府經發局長廖泰翔指出，為讓「小鴨經濟」再擴大延伸、落地高雄，特別與在地小吃、烘焙坊、餐酒館、觀光工廠及百貨合作，從老字號的鹽埕小吃，到結合科技的時尚酒吧，甚至還有各大百貨與觀光工廠，不僅共同推出專屬優惠，更鼓勵業者推出小鴨限定料理與商品，除擄獲觀光客的味蕾，更帶動高雄美食經濟與觀光商機，促進商業繁榮發展。

高雄老字號名店「鴨肉珍」推出消費滿200元贈飲品，負責人吳錦菊表示，很榮幸這次能搭上黃色小鴨風潮，透過串聯特色店家營造黃色小鴨氣氛，讓觀光客在冬季也能感受到高雄的熱情。

在地知名烘焙業者巴特里則以超佛心優惠價提供爆漿餐包任選兩包現折55元的優惠，莎士比亞烘焙坊則推出鴨鴨商品買兩件折30元，以療癒糕點擄獲消費者的心。

位於承億酒店主打5G 沉浸式投影體驗的 T³ Bistro 推出雞同鴨講特餐，眺吧餐酒館主打熟成鴨胸，搭配超萌小鴨創意調酒吸引消費者目光。

這次活動也鼓勵業者研發鴨鴨特製餐點，紅瀰咖啡餐酒館祭出香煎櫻桃鴨佐特調飲品，TACB人文餐酒館推出油封鴨腿飯與創意調酒套餐，好吧叁拾則推出黃色小鴨特餐，BAR GAZ更是推出消費滿200元即獲得限量Shot 1杯，優惠相當豐富。

裕賀牛觀光工廠推期間限定鴨胸特餐，宏裕行花枝丸館祭出經典／澎湃海鮮禮盒，台灣滷味博物館則推出好好吃鴨套餐。紅頂穀創穀物文創樂園推出手作小鴨土鳳梨酥DIY課程，富樂夢橡皮擦觀光工廠則推出限量小鴨橡皮擦拼圖，並祭出買書包送背包的超值優惠活動。彪琥台灣鞋故事館特別設計黃色小鴨鞋款。

台灣滷味博物館表示，過年前本來是淡季，但配合高市府黃色小鴨浪潮與廠內鴨鴨裝飾，帶動來客數增加約3成，滷味品項業績更是成長50％以上；而莎士比亞烘焙坊推「一嗶鴨鴨蛋糕」，詢問度相較其他商品至少高出20％。

百貨業者也紛紛搭上「黃色旋風」順風車，新左營車站的GlobalMall環球購物中心推拍照打卡送全館購物金；大立百貨則祭出至餐飲、服飾指定櫃位享折扣或買1送1獨家優惠，此外全館當日消費滿額還贈鴨鴨限量商品。

義大世界購物廣場推出憑黃色小鴨合照，消費不限金額即可兌換限量電子抵用券；高雄大遠百全館也特別針對戶籍不在高雄之民眾推出憑身分證並透過APP單筆消費滿千即可獲得百元美食券。

高雄夢時代更推出2人同行搭乘摩天輪享第2人10元優惠價；SKM PARK也透過小鴨裝置藝術打造黃色小鴨歡樂氣氛，歡迎民眾來高雄走踏享受鴨鴨福利。