抱股過年？行家先出這些股 2族群法人贏家持股標配

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【旺得富理財網 王順泉】台股臨近春節長假，下周一(2/5)即將封關，本周四(2/1)丙種關帳，指數雖然在萬8高檔，但成交量卻日趨萎縮，「長假效應」開始顯現。永誠國際投顧總監陳威良表示，過去20年統計數據，春節過後第1天上漲機率達75%，紅盤過後隔1天上漲幾率更達80%，且春節後60天上漲機率也有7~8成。

陳威良表示，萬8不是實質壓力，大盤在等待進一步的表態，一來要成交量，二來要主流類股，不過需等待農曆年過後資金回補，才會比較明朗。

至於抱股過年，陳威良建議保留5成的持股水位，更重要的是要抱什麼股票，如果是半導體、AI，這些本來就是今年贏家法人的投資組合標配，也是美股強勢創高的股票，沒必要因為過年而出場，但如果是搶短買進的中小型股，可能就要保守一點。

此外，陳威良表示，谷底回溫的記憶體跟面板，也可以抱股過年。陳威良點名鈦昇、振發、達發、國統、群創、達興材料等，供投資人參考。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，近日台股在萬8附近震盪，等到投資人習慣萬8這樣的指數，不久後就沒有人再討論萬8了，未來市場可能要開始討論2萬點。

目前美國通膨降溫，但經濟仍強，先前市場擔心的「硬著陸」疑慮已減輕，美股道瓊、費半、S&P 500、那斯達克輪番創高，阮蕙慈表示，從台灣景氣對策信號來看，景氣循環剛從低點上來，正在復甦的路上，「行情在半信半疑中成長」，投資人不需要緊張兮兮。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。