《電週邊》技嘉重返300元關 AI伺服器具客製化能力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】技嘉(2376)近期獲投信法人青睞加碼，今早股價盤中大漲逾4個百分點，再突破「300元」大關。技嘉對2024年的需求前景持樂觀態度，預期顯示卡/主機板將實現個位數增長，一般伺服器持續穩健增長。而在AI伺服器方面，技嘉擁有更多多元化的客戶基礎，今年歐洲和亞太地區的客戶將增多，而美國的需求將繼續增長。

AI伺服器廠美超微電腦Supermicro調升年度營收，盤後大漲9%再創天價，對技嘉早盤股價也產生帶動效果。

法人指出，雖然台灣ODM廠客戶集中於頂級四大雲服務提供商，技嘉視自己為較小客戶的品牌參與者。不同於ODM的業務模式需要大量生產資源，技嘉作為品牌使用通路業務模式，可以為客戶設計自己的標準化產品。技嘉同時也定位為品牌製造商，具有更高的毛利率，因為提供定制解決方案，協助客戶進行全面的組裝和測試，這些客戶需要比較大的雲服務提供商更多的伺服器供應商服務。

技嘉在液冷散熱具有競爭優勢。技嘉管理層強調，液冷解決方案很複雜，取決於客戶是建立新數據中心還是進行結構調整，周圍環境的位置/氣候，以及對功耗的要求。技嘉的主要優勢在於根據客戶需求提供全面的解決方案，雖然技嘉提供定制的液冷解決方案，但仍與外部熱解決方案供應商合作來獲取關鍵組件。技嘉對液冷將成為未來主要趨勢持有信心，因為人工智慧計算消耗的能量遠高於傳統伺服器。