LG 公布 2023 年財報 創歷史最高年營收 家電和車用零件營收連續八年成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

LG電子公司（LG）公布2023年財務報告，總營收84.2兆韓元(629億美元)，營業獲利3.55兆韓元(26億美元)，這是LG連續第三年營收創下紀錄，且營業獲利穩健，近乎回歸需求低迷前的水準。儘管面臨經濟放緩和需求減少等外在因素的挑戰， LG的核心家電業務以及發展迅速的車用零組件業務仍展現出強大韌性，連續八年保持成長。

LG指出，去年，這兩個業務的合併營收超過40兆韓元(299億美元)，遠超過2015年的18兆韓元(134億美元)，在此期間這兩個業務佔總營收的比重從32.5%上升到47.8%。優異的業績表現歸功於LG強化業務組合的策略性，公司透過提早發現市場轉折點並將訂閱服務等新業務模式整合到現有框架中，成功擴大了B2B業務。此外，運用LG全球上億產品廣泛的用戶基礎推動創新內容和服務業務模式，也有助於確保穩健的獲利能力。

展望未來，LG將致力於持續轉型，從成熟的業務導向結構轉變成追求未來成長導向結構，今年，公司將集中精力突破極限以發揮最大地業務潛力。在新成立的海外銷售與行銷公司的指導下，LG將追求進一步的成長並擴大產品市佔率，尤其是在有更多成長機會的新興市場。LG 生活家電與空氣解決方案事業部 年營收為30.14兆韓元(225億美元)，連續八年成長且到達30兆韓元(224億美元)的里程碑，其成長動力主要來自新商業模式，包含訂閱服務及擴大在冷暖空調、零組件、崁入式解決方案等領域B2B占比。營業獲利相比去年也增加76%以上，達到2.08兆韓元(15 億美元)。

未來一年，公司將加速商業模式的轉變以迎接未來，其中包括直接面對消費者(Direct-toConsumer)的措施，並擴大佈局家電作業系統和國際市場的訂閱服務。此外，也將快速打造反應「零家務家庭（Zero Labor Home）」價值的智慧居家解決方案。在產品方面，公司將鞏固洗衣機、冰箱等主要產品的高端領先地位，同時迅速擴大各地區特定的產品線。而為了維持B2B領域的成長，尤其是冷暖空調領域，公司計劃透過建立完善產品開發、生產和銷售各方面在地化業務運作，尤其

是北美和歐洲等電氣化趨勢明顯的市場。

LG 車用零組件解決方案事業部 年營收達到10.1兆韓元(75.5億美元)，營業獲利1,330億韓元(9,950萬美元)。公司在成立10週年之際不但營收突破10兆韓元(74.8億美元)大關，從2015年開始公布財報以來也連續八年保持成長。佔公司總營收比例提高到12%。今年公司將透過龐大訂單動能達到業務成長，同時精進運營品質。在車載資訊娛樂系統（In-vehicle Infotainment）方面，為了滿足OEM業務需求，

公司將致力鞏固在軟體定義車輛（SDV，Software Defined Vehicle）領域的相關能力，憑藉著在家電和IT領域累積的差異化技術進一步提升車載客戶體驗。電動車動力系統（e-Powertrain）方面，公司將著重加強產品能力，並儘快穩定海外生產基地以提高對客戶需求的應變能力。此外，公司在車用頭燈領域計劃擴大高階產品訂單，同時提升運營效率。

LG 家庭娛樂事業部 年營收14.2兆韓元(106億美元)，營業獲利3,620億韓元(2.7 億美元)。基於webOS平台的內容和服務業務鞏固其新營收來源的地位，營業獲利相比去年大幅增加。但OLED等高階產品的需求復甦相對緩慢，導致營收略微下降。公司預計今年電視需求會逐步恢復，因此將強化高階OLED產品線和QNED產品線，以雙軌策略帶動高階市場，同時公司正加速轉型成為媒體和娛樂大廠，今年將培育webOS平台業務成為上兆規模的重要營收來源。LG 商用解決方案事業部 年營收5.4兆韓元(74億美元)，營業損失420億韓元(3,141萬美元)。營收較去年略微下降的原因在於IT需求恢復延遲以及來自主要企業的投資減少，且對未來成長領域增加投資也對獲利造成影響，如機器人和電動車充電。今年公司將推出具競爭力的IT產品陣容，包括遊戲顯示器和LG gram Pro，同時將積極尋求政府機構、學校等不同垂直領域的商機。作為LG B2B業務的領導者，公司將加速從單一產品供應商，轉型為整合並提供全面的解決方案。由於新業務在組織內的比重很高，因此公司將優先考量長遠佈局而非短期管理績效。