《國際產業》人機合一？癱瘓福音？馬斯克報喜訊

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】大腦晶片新創公司Neuralink創辦人、特斯拉執行長馬斯克宣布，首例人類患者已於周日接受Neuralink的大腦晶片植入，目前恢復情況良好。

馬斯克周一在社群媒體平台X上發文，稱初步結果顯示神經元脈衝（spike）偵測很有希望成功。

根據美國國立衛生研究院，脈衝是神經元的活動，是細胞使用電流與化學信號向大腦及身體發送訊息。

美國食藥管理局（FDA）去年批准Neuralink展開首次人體植入試驗。對於一家成立宗旨在協助患者克服癱瘓與一系列神經系統疾病的新創公司而言，是一個重大的里程碑。

Neuralink當時表示，那些因頸脊髓損傷或「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis,ALS）而癱瘓的患者，可能符合參加這項研究的資格。這項研究將使用機器人透過手術將「腦機介面」（brain-computer interface,BCI）植體植入大腦控制行動意圖的區域，初步目標是讓癱瘓者「只用想的，就能控制電腦遊標或鍵盤」。這次試驗預計約需要六年才能完成。

Neuralink周一表示，植入物的「超細」線路有助於在參與者的大腦傳輸訊號。

馬斯克在X上的另一篇發文中表示，Neuralink的第一個產品將命名為「Telepathy」（遠距感應、心電感應、傳心術）。