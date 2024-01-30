瓦城八大品牌齊推幸運轉盤 用餐即抽Gogoro、iPad Pro與點睛品金片

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搶寒假與年節聚餐商品，瓦城泰統集團集結旗下八大品牌，將自2月1日起至2月29日推出「2024好運迎新轉轉樂」活動，內用消費不限金額皆可參加轉盤抽獎，最大獎可獲得Gogoro與無印良品跨界聯名推出的「Gogoro VIVA MIX ME」共三台，還有iPad Pro、點睛品黃金金片、千元現抵好運金等豐富獎項。

瓦城、非常泰、時時香及1010湘同步公布「最受歡迎團圓菜Top 20」，還有兩款泰式甜點及飲品限定開賣。另外更推出年節送禮首選「瓦城幸福筷雙入禮盒」象徵「筷」樂長久，限量2,000組將於限定店別販售。

不少民眾喜歡在新春佳節試試手氣，瓦城泰統集團為回饋顧客這一年來的支持與喜愛，特別準備了大手筆好禮要讓幸運兒帶回家。「2024好運迎新轉轉樂」活動將自2月1日起2月29日展開，顧客凡至瓦城、非常泰、1010湘、時時香、月月泰BBQ、YABI KITCHEN、樂子the Diner與大心共八大品牌用餐，內用消費不限金額，即可掃描QRcode參加轉盤遊戲，人人有獎。

轉盤遊戲獎項總價值超過800萬，最大獎為Gogoro與無印良品聯名推出的「Gogoro VIVA MIX ME」，無印良品經典簡約風格深受年輕人喜愛，市值約76,980元，將抽出3台；二獎為出外工作必備的「iPad Pro 11吋256GB」，市值約31,400元，也將抽出3台；三獎則是「點睛品 祥龍瑞氣5克黃金金片」一只，為新年帶來好運，市值約16,598元，共抽出20只；四獎為「1,000元美味現抵好運金」，可於瓦城泰統集團旗下八大品牌使用，共抽出200份。

除了前四大獎，瓦城泰統集團也豪邁祭出新春美味金與人氣菜色兌換券獎項，包括：七大品牌餐廳388元美味金一張與288元美味金兩張、大心酥炸蝦醬雞米花兌換券一張與鮮爽冰飲兌換券兩張，讓顧客在新的一年前往集團各品牌度過歡樂用餐時光。

瓦城、非常泰、時時香與1010湘經過長久以來的數據統計，於今年初公布各品牌「最受歡迎團圓菜Top 20」，不僅包含必點經典菜色，還有多道升級重新亮相的人氣料理，推薦菜色如瓦城及非常泰《招牌雙蝦酸辣湯》鮮美蝦子及蝦丸，加上番茄、辣椒等多種調味料燉煮，酸中帶辣且鮮甜，《鐵板鮮味海瓜子》加入蝦仁、中卷、海瓜子，搭配青蔬以鐵板滋滋燒炒，《泰式金沙軟殼蟹》酥炸至金黃的軟殼蟹香脆可口，搭配鹹蛋黃與紅辣椒爆炒香氣四溢。

時時香及1010湘《鍋巴椒麻軟殼蟹》酥脆鍋巴與軟殼蟹搭配鮮甜洋蔥絲，加上特調椒麻淋醬絕頂驚艷、《秘醬燒肉佐蝦丸》選用上等五花肉搭配蝦丸、豆干、蛋，慢火滷燉濃油赤醬與花椒油，軟嫩不膩；時時香《櫻花蝦厚煎菜脯蛋》蓬鬆紮實的特厚級菜脯蛋加入櫻花蝦，醬香、蛋香交融吃一口就愛上，顧客可以根據自身喜好輕鬆點用，以最受歡迎的團圓菜打造最令人滿意的春節饗宴。

此外，瓦城與非常泰將同步推出兩款期間限定的泰式甜點與飲品，為團圓宴劃下完美句點。全新登場的《白玉椰香芋珍珠》為人氣甜點-椰香芋珍珠的升級版本，香Q鬆軟的手工芋珍珠，搭配香醇椰奶與西米露，再加入皮薄餡多的花生湯圓，為寒冬帶來滿滿療癒感。《紅寶石草莓泰奶》先前推出時即廣獲好評，此次再度回歸開賣，結合經典香濃泰奶與特製Q脆紅寶石，鋪上綿密奶蓋後以草莓乾果粒點綴，甜蜜而多層次。

瓦城泰統集團推出龍年限定「瓦城幸福筷 兩入禮盒」將自2月8日（四）小年夜當天起於限定地區餐廳分店發售，每組售價300元，限量2,000組。瓦城幸福筷禮盒希望傳遞集團始終堅持的「真心為你」理念，以亮色系包裝搭配金龍年設計，筷身則採用瓦城招牌紅色，刻上人生最美的三種味道「酸、甜、辣」字樣；筷子的象徵意義也相當豐富，除了「箸」代表諧音「祝」之外，「筷」也有「快樂」的涵義，形貌更象徵「長長久久」，由衷祝福所有顧客長久快樂。