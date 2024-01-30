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祥碩USB4主控端晶片獲認證 股價盤中大漲逾3.5％

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祥碩（5269）USB4裝置端產品先獲USB-IF協會認證通過，難度更高的USB4主控端晶片幾經遞延，也於2024年1月通過 USB-IF 協會認證，此一消息，帶動祥碩30日股價盤中大漲逾3.5％。

祥碩USB4 裝置端晶片於2023年下半年小量出貨，需求來自PC DIY 市場，主要應用為外接SSD硬碟，而USB4主控晶片主要將與美系大客戶配合，法人預估，2024年祥碩來自 USB4 主控端與裝置端晶片，合計將貢獻營收約10％。

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