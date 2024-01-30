福原愛首場直播帶貨慘淡收場 銷售額僅10萬元

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據香港《星島日報》報導，日本桌球名將「愛醬」福原愛28日晚間在中國大陸開首場直播帶貨，這是自去年11月日媒曝出已就福原愛「綁架兒子事件」進行調查後，少有的公開現身。這次直播帶貨是她事業重心轉戰中國大陸後的第一場直播考驗。她直播將近2小時，觀看人次突破74萬，但是成交額僅約人民幣2萬3496元，網友更是絲毫不留情面的冷嘲熱諷「為什麽要買一個小三賣的貨呢？」

福原愛開設新帳號分享美妝生活心得，大陸早已網傳她下一步是進軍直播帶貨。根據「飛瓜數據」顯示結果，直播銷售額人民幣2萬3496元，成交數量2375，觀看人數74萬1537人。

此前，福原愛曾經打出預告，自己從小學開始由中國大陸教練帶領在中國訓練打桌球，她說：「我特別喜歡中國，我也喜歡中國的東西，馬上要過春節了，我也特別喜歡中國的過春節的氣氛，28號來我直播間，跟我一起過春節吧」。

一天進帳2萬人民幣是什麼概念？有網友認為銷售額是賠錢的，「要投流（指廣告推廣），要推廣，起碼幾十個員工，還要協調物流售後諮詢，上下游起碼過百人陪她玩，這兩萬妥妥賠錢」。更有人說道「這錢不是她的工資，也不是公司利潤，只是銷售額，除去各種成本可能還要倒貼」。

此前因與前夫江宏傑婚變，負面新聞多多的福原愛，本次直播不僅銷售數據慘淡，也遭到不少網民冷嘲熱諷。網民評論：「說明大多數人的三觀很正」、「為什麽要買一個小三賣的貨呢」、「一個日本出軌的，在CN還這麽厚濾鏡，別以為說幾句普通話就是愛我們了」、「不想看日本人，不想看日本王鑽級小三」、「她的路人緣基本用完了」、「有知名度的最終歸宿就是直播帶貨，能帶多少就看風評了」、「所以不是每個名人都適合直播帶貨，福原愛可以再試試，效果實在不好就轉陣地吧」。