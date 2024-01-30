陸1月房市成交量年減逾12％ 單月跌幅近3成

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大陸中指研究院最新報告指出，大陸1月房市成交量單月大幅下跌28.06％，同時年減幅12.51％，進一步觀察到各線城市的成交表現，無論與上年或上月同期比較也都呈現跌勢，尤其以二線城市的表現最差。

根據香港《經濟日報》引述該報告指出，大陸1月一線城市整體成交面積較上月下跌16.23％，較上年同期則下跌4.27％。

分城市來看，四大一線城市走勢各有不同，北京1月房市成交面積較上月成長17.6％；深圳次之10％，反觀廣州單月跌幅明顯達到45.6％，上海也走跌23.4％。若與上年同期的的話，北京、深圳年增率各達到72.7％；21.7％，上海則是跌勢明顯來到33.9％。

此外，二線代表城市成交面積較上月大跌42.73％、較上年同期也下跌21.19％。其中以南寧的單月跌幅73.77％最大，溫州跌幅稍小1.76％。

各線城市中，則看到三四線代表城市的1月成交量單月跌幅最小、15.20％，與上年同期比較則是穩中有降。其中以欽州、泰安單月成長各達31.52％和29.05％。濰坊、眉山則衰退明顯各達到69.46％、48.90％。

土地市場方面，1月全大陸300個監測城市整體供求按年下滑，宅地推出量較上年同期減幅近1成，整體成交量跌價升。