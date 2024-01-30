春節應景咖啡怎麼挑？新鮮現烘連鎖咖啡cama cafe「龍」總有

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喜氣洋洋的春節即將於下周到來，新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'提供春節應景咖啡推薦，希望消費者們都能好運「龍」來，歡喜過好年。不論是祈求好運發財討吉利，或是守歲熬夜提神、吃完大魚大肉想解膩，cama cafe'皆有建議搭配的咖啡可選擇。

新春開運推薦：富桂好韻拿鐵、富桂好韻美式

cama cafe'2024春節期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」，選用台灣在地桂圓與高品質咖啡進行結合，象徵「富貴」與「圓滿」，桂圓特有的濃郁香氣滿溢而出，過年很應景。

新春發財推薦：精品手沖「黃金曼巴」

春節時分逢人就說恭喜發財，無非是希望能夠在新的一年賺到更多的財富。cama cafe'推薦想賺錢就喝「黃金曼巴」精品手沖，以黃金比例混合巴西豆與黃金曼特寧，充滿烤花生與桂圓香氣，擁有太妃糖的甜感與奶油質地。

新春嘴甜推薦：精品手沖「百蜜花園」

年節親友團聚時分，互相拜年、說吉祥話必不可少。對此cama cafe'推薦「百蜜花園」精品手沖，以蜜處理法使咖啡豆散發甜蜜果香，入口能感受到甜李與荔枝果蜜，與圓潤甜花香一同於舌尖緩緩綻放。

守歲便利推薦：cama cafe'濾掛式／浸泡式咖啡

過年熬夜守歲時，cama cafe'提供多款濾掛式咖啡，只要3分鐘就能擁有頂級咖啡享受，守歲提神即刻支援！過年小試手氣難免，倘若手氣正旺離不開牌桌，cama cafe'亦有更方便的浸泡式咖啡可供選擇。只需將咖啡包放入水中便能獲得香醇咖啡，還可提前浸泡準備。

年菜解膩推薦：cama經典美式

春節年菜各種大魚大肉，吃完就想喝點什麼解解膩。cama cafe'推薦招牌「cama經典美式」，採用品牌特選義式咖啡豆，擁有堅果烤焙香氣伴隨細緻果酸餘韻，好喝又解膩。