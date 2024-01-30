農曆春節的異國情懷 日月潭雲品打造歐洲市集

農曆春節將至，搶攻國人旅遊度假商機，雲品溫泉酒店日月潭今年特別結合改裝後的空間，以義大利風情作為設計理念，融入歐洲的歷史、文化與美食，推出「環歐遊記」系列活動，陪伴旅客度過一個不同以往的歐式新年。

歐洲各地一般在重要節慶皆有限定的小市集與民同歡，延續此文化，雲品自2月10日大年初一早上10：00起，一連四天至2月13日初四中午12：00，將打造限定市集「歐洲世紀藝術街」陪伴賓客過年。現場不僅有英國風情的復古電話亭、街道邊的三指向路標，還有雕花路燈造景裝飾等來營造歐式街道廣場，超好拍的異國場景將成為期間限定的熱門打卡地點。

雲品的「歐洲世紀藝術街」集結歐洲多國獨特趣味互動遊戲攤位，體驗歐洲地區的傳統風情，還能品嘗麥香歐式麵包、荷蘭煎餅、土耳其沙煮咖啡等歐式美食；市集中還能前往「世紀廣場」，體驗十六世紀風靡全歐洲的賽鵝圖遊戲，在鵝園棋盤中透過擲骰移動「鵝」棋子，並在經過指定格子完成特別任務，累積雲品籌碼即可獲得扭蛋機會贏得專屬小禮品。想試試手氣的旅客還能在市集購買限量發行的樂透刮刮卡，在開春之際買個好彩頭，就有機會將雲品價值萬元的住宿券、雙人餐券等好禮帶回家。

飯店活動也融入了歐洲慶典元素，擁有濃厚義大利風情的「雲水」行政酒廊將提供威尼斯著名的面具給賓客裝扮拍照，讓旅客能感受義大利面具節的慶典氣氛。大年初三下午茶時段還邀請聲樂家現場演唱台灣少見的歌劇，旅客可以帶上面具享用精緻下午茶，感受如同在威尼斯聖馬可廣場上的愜意感；而初一至初三每日上、下午時段也將各有一場遊行活動，在遊行上可以看見氣宇軒昂的歐洲衛兵以及穿著華麗的歐洲貴族帶來的輕快舞蹈演出，讓農曆春節飄散濃厚的歐式慶典氣氛。

除了別出心裁的歐式市集活動外，雲品同步準備了一連串傳統中式活動陪伴旅客迎新年，除夕夜由雲品主廚精選三款葷素元寶餃子陪伴旅客一同守歲，齊祝萬象更新在來年能夠財源滾滾；而在新年首日，即大年初一則邀請專業醒獅團演出，配合鑼鼓節奏以精采的跳板、採青等經典的動作劇碼，象徵著帶來吉祥的寓意，現場還有財神爺將發放蘊含滿滿祝福的小紅包，一起接財氣。另外也推薦旅客至文武廟走春祈福，由活動員沿途導覽周遭生態以及文武廟的歷史與建築，更進一步認識傳統廟宇文化，向諸神祈求良緣，也能讓關聖帝君庇佑在工作與課業上順順利利。

雲品溫泉酒店日月潭結合中、西式的節慶精華，讓住客不出飯店也能感受濃厚的節慶氛圍，來到日月潭一日遊的旅客也能選擇到雲品飯店內各餐廳用餐，無論是由米其林三星主廚領軍的KEN CAN by Ken Chan中餐廳、深受旅客好評喜愛的彩雲軒鐵板燒，或是南投地區最大且擁有七大主題料理區的丹彤自助餐，過年期間餐廳皆維持原餐價，用餐完還能購買園遊券參加歐洲市集活動，享受一趟不同於以往的春節假期。