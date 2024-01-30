比亞迪2023年銷量創新高 淨利上看1,300億

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超額完成全年新能源汽車銷售目標後的比亞迪，在2023年交出一份優異成績單。比亞迪29日晚間發佈2023年業績預告指出，公司預計實現淨利潤290億元至310億元（人民幣，下同），比上年同期上升74.46％至86.49％；預計實現扣非淨利潤則達到274至297億元、年增75.22至89.92％，預計基本每股收益為9.98元至10.67元，反觀上年同期僅5.71元。

而這份獲利背後來自去年優異銷售，本月1日，比亞迪公佈2023年12月產銷快報，單月新能源汽車銷量34.1萬輛、年增45％，讓全年累計銷量302.44萬輛，超額完成之前制定的2023年全年銷售300萬輛新能源汽車的目標。

此外， 2023年12月比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為17.746GWh，2023年累計裝機總量約為150.909GWh。

根據《證券時報》引述比亞迪的業績預告中表示，2023年新能源汽車行業繼續保持高速增長態勢，公司新能源汽車銷量再創歷史新高；手機部件及組裝業務方面，則受益於海外大客戶業務市占率提升及安卓客戶需求回暖讓新能源汽車和新型智慧產品業務高速增長。

實際上，2023年新能源車銷量獲得顯著增長的不僅有比亞迪。同樣看到12月上汽集團新能源汽車銷量創歷史新高的21.9萬輛，讓去年全年銷售新能源車112.3萬輛，銷量位居大陸車企第二。

另外看到廣汽集團旗下新能源品牌埃安去年12月銷量4.59萬輛、全年累計銷量48萬輛、年增率長77％；理想汽車去年全年也交付37.6萬輛、年增率182.2％。