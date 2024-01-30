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雲林縣非營利幼兒園再＋1 大斗南地區父母多選擇

  • 中時即時 周麗蘭
廁所也十分新穎舒適。（周麗蘭攝）
廁所也十分新穎舒適。（周麗蘭攝）

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雲林縣第一所木構造建築的非營利幼兒園建築今（30日）在斗南國小落成啟用，縣府委託績優幼教團隊經營，提供大斗南地區的父母新選擇，也紓解斗南鎮立幼兒園擁擠情形。

因應少子化及雙薪家庭時代的來臨，雲林縣政府配合教育部少子女化對策計畫，利用斗南國小閒置校地，共斥資8193萬元新建斗南非營利幼兒園專用校舍。

斗南非營利幼兒園採木構造設計，特別融入永續低碳建築概念，注重採光、通風，讓自然風在幼兒園的各個角落流動，廊道空間變身成為不同主題的學習角，打造出安全、友善的學習環境。

雲林縣府教育處長邱孝文指出，斗南鎮的公立幼托不多，僅鎮立幼兒園、文安國小附幼，都十分搶手，考量家長需求，斗南國小好有空間，地點又適當，因此在此成立非營利幼兒園，提供家長一個平價且品質優良的幼教環境，紓解斗南鎮立幼兒園人滿為患情形。

邱孝文表示，雲林縣規畫成立10所非營利幼兒園，目前已9所，這是教育部的專案計畫，興建經費專款補助，縣府趁此機會把全縣優質幼兒教育環境建構起來，回應家長需求。

教育部政務次長林明裕今也出席剪綵典禮表示，中央地方齊心努力打造優質的幼兒環境。以親民的收費照顧家長，公立幼兒園1個月僅自費1000元，非營利幼兒園1個月2000元，準公幼1個月3000元。

林名裕說，今年開始公幼有延長照顧補助，費用1小時僅需繳35元，對年輕父母更方便。

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