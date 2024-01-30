《日股》晶片撐盤 日經晨升0.24%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股收高，標普500指數再創歷史新高，以及投資人看好美國經濟前景而搶進重量級科技股。周二日經225指數早盤漲0.24%，收在36,113.83點。東證一部指數微升0.06%，為2531.03點。

Daiwa Securities資深策略師Yugo Tsuboi表示，對美國經濟軟著陸的預期越來越高，投資人買進可能與全球景氣連動的股票。

隔夜美股主要指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數漲逾1%，表現尤其亮眼。

晶片股走強，愛德萬測試（Advantest）漲1.41%，信越化學工業（Shin-Etsu Chemical）漲2.28%，東京威力科創（Tokyo Electron）漲0.36%。

晶片廠瑞薩電子漲3.08%，在日經指數成分股中漲幅最大。

Phillip Securities Japan交易部門主管Takehiko Masuzawa表示，從東證核心30指數的上漲可以看出外資仍是買進日股的領頭羊。

Topix Core 30指數早盤上漲0.21%，任天堂漲2.51%，漲幅最大。索尼亦上漲1.11%。

豐田汽車跌0.59%，使東證一部指數漲幅受抑。豐田汽車周一宣布，因發現關係企業Toyota Industries柴油引擎的認證測試存在違規行為，將暫停出貨Hilux卡車和Land Cruiser 300休旅車等車型。此外，豐田周一在美國發布召修令，以車上配備的Takata安全氣囊充氣機可能爆炸為由，呼籲多達5萬名Corolla的美國車主盡快送廠維修。

本田汽車亦下跌0.7%。五十鈴汽車（Isuzu Motors）跌2.48%，在日經指數中跌幅最大。