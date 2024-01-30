台積電、風能加持 台德雙邊貿易投資大突破

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德國經濟辦事處30日表示，2023全年台灣與德國之間的貿易總額達到220億美元，為連續第三年突破200億美元；台、德雙邊投資部份，亦較2022年大幅增加，總額高達15億5,300萬美元。兩項經貿資料均逆勢市場上的總體趨勢，

上述統計資料，來自台灣的財經部會統計，包括財政部、經濟部投審會等。德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科表示，這項象徵著德台兩地經貿關係仍朝著穩定正向的發展趨勢，也代表德國依舊是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴。

根據財政部最新公布的財政及貿易統計數據顯示，2023全年台灣與德國之間的貿易總額220億美元，德經處表示，與2022年的230億相比雖然減少4.4％，但自2021年來德台雙邊貿易金額連續三年突破200億美元，更顯示出兩地貿易穩定的發展趨勢。

台、德的雙邊投資部份，經濟部投資審議委員會資料指出，儘管2023年全年獲批准的外國對台直接投資較2022年減少了15.4％，德國對台灣的投資與2022年相比仍大幅增加，總額高達15億5,300萬美元，主要的核准投資為德商YUNLIN HOLDING GMBH增資允能風力發電股份有限公司。

台灣對德國的投資也較2022年大幅成長，2023年總額達到39億1,000萬美元，核准投資的項目為台積電於德國德勒斯登興建半導體晶圓廠。德經處表示，不論是德國對台灣或者台灣對德國的核准投資金額，皆在2023年有亮眼的表現，不論是德國對台灣或是台灣對德國的投資，皆在金額排行榜上名列第二。