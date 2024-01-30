foodpanda搶外送商機新春狂撒千萬紅包 連續六天外送優惠5折起

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搶攻新年商機，foodpanda推出龍年三大好禮： 豪發千萬紅包送福氣、新春限定刮刮卡，以及pandago新春5折送等超值優惠。2月9日至2月14 日春節期間，連續六天每天上午11點，豪撒價值千萬紅包，輸入每日指定優惠碼即可獲得隨機優惠，今(30）日) 搶先公開除夕限定優惠碼【龍年大吉】，人人享美食外送 5 折優惠、生鮮雜貨 66 折優惠。此外，現在訂購「福」氣店家就送新春限定刮刮卡，有機會入住五星飯店。看準消費者年節送禮、採購年菜需求，pandago 再祭出新春限定5折優惠。

foodpanda「天天搶新春千萬紅包」自2月9日至 2月14日每日上午11點準點開搶紅包，輸入每日限定優惠碼，即可享有1次美食外送／外帶自取、1次生鮮雜貨外送的隨機指定優惠，限當日使用完畢。foodpanda 率先公布除夕當日優惠碼【＊龍年大吉】，人人可享美食外送 5 折優惠、生鮮雜貨 66 折超殺優惠。

叫外送還有好禮拿，foodpanda今年加碼推出「福氣龍厚禮刮刮卡」，即日起至2月14日於三商巧福、福勝亭、清心福全、家樂福等「福」氣店家下單，就送實體刮刮卡乙張，有機會免費入住福容大飯店、獲得台北美福大飯店自助餐券、Fuji 日式按摩槍、foodpanda 美食金等優惠好禮。

foodpanda「pandago 5 折新春送」活動為即日起至2月7日使用 pandago 輸入優惠碼【＊＊新春送】，即可享運費 5 折，優惠最高折抵 100 元，將心意輕鬆送出去。