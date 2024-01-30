2024台灣燈會 邀4藝術家創作新住民燈區 展現國際文化風情

台南市的新住民人口約有3萬6000多人，市府為展現多元文化共融，特別在即將登場的2024台灣燈會安平燈區策畫新住民燈區，並邀請4位藝術家運用族群文化、在地素材、地方色彩及符碼等元素進行藝術創作。市長黃偉哲30日指出，透過國際級藝術家的藝術創作，以及多元族群的藝術策展與匯演，可以更清楚呈現新住民的熱忱及努力的生活態度。

黃偉哲認為，2024台灣燈會安平燈區即將在2月3日盛大點燈，其中包括新住民文化特色與人文亮點，為能完整呈現新住民燈區，還特別邀請4位藝術家規畫統籌，除期盼讓民眾體驗新住民的生活與感受他們的熱情，也可從中進行文化交流，體會彼此文化的差異性與共同點。 黃偉哲還感謝移民署協助舉辦新住民燈區，並強調，相信台灣燈會安平燈區點燈後，一定美不勝收，歡迎大家一起來台南走走、逛逛，白天可以走訪老街，晚上可以欣賞安平燈區與新住民燈區。 市府民政局長姜淋煌表示，此次新住民燈區共邀請4位藝術家創作，分別是在台灣有新住民身分的葉海地、來自日本的工藤政秀、菅野麻依子及印尼裔荷蘭籍的Dodog Soeseno，他們運用族群文化、在地素材、地方色彩和符碼等元素進行藝術創作，並透過作品串連來自其他國家的文化風情，打破既有的語言、文化及價值觀的界線，更以此展現新住民的熱忱及努力的生活態度，讓大家都能了解不同國家的文化脈絡。 民政局還說，新住民燈區展期從2月3日至3月10日，但2月9日除夕夜停止營運1天，邀請國內外所有的朋友們一起來台南欣賞燈藝創作、異國傳統音樂、舞蹈表演及品嘗美食，燈會期間也邀請新住民及新二代擔任通譯導覽，以母語介紹藝術燈座，在這段期間參與打卡活動，還有機會獲得限量專屬LED胸章。 台南市的新住民人口約有3萬6000多人，市府為展現多元文化共融，特別在即將登場的2024台灣燈會安平燈區策畫新住民燈區，並邀請4位藝術家運用族群文化、在地素材、地方色彩及符碼等元素進行藝術創作。市長黃偉哲30日指出，透過國際級藝術家的藝術創作，以及多元族群的藝術策展與匯演，可以更清楚呈現新住民的熱忱及努力的生活態度。

黃偉哲認為，2024台灣燈會安平燈區即將在2月3日盛大點燈，其中包括新住民文化特色與人文亮點，為能完整呈現新住民燈區，還特別邀請4位藝術家規畫統籌，除期盼讓民眾體驗新住民的生活與感受他們的熱情，也可從中進行文化交流，體會彼此文化的差異性與共同點。 黃偉哲還感謝移民署協助舉辦新住民燈區，並強調，相信台灣燈會安平燈區點燈後，一定美不勝收，歡迎大家一起來台南走走、逛逛，白天可以走訪老街，晚上可以欣賞安平燈區與新住民燈區。 市府民政局長姜淋煌表示，此次新住民燈區共邀請4位藝術家創作，分別是在台灣有新住民身分的葉海地、來自日本的工藤政秀、菅野麻依子及印尼裔荷蘭籍的Dodog Soeseno，他們運用族群文化、在地素材、地方色彩和符碼等元素進行藝術創作，並透過作品串連來自其他國家的文化風情，打破既有的語言、文化及價值觀的界線，更以此展現新住民的熱忱及努力的生活態度，讓大家都能了解不同國家的文化脈絡。 民政局還說，新住民燈區展期從2月3日至3月10日，但2月9日除夕夜停止營運1天，邀請國內外所有的朋友們一起來台南欣賞燈藝創作、異國傳統音樂、舞蹈表演及品嘗美食，燈會期間也邀請新住民及新二代擔任通譯導覽，以母語介紹藝術燈座，在這段期間參與打卡活動，還有機會獲得限量專屬LED胸章。