網傳1月底全面閉館？竹市晶品城這麼說

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近日盛傳新竹火車站前、首座BOT立體停車場晶品城購物廣場僅營業到31日，引發網友熱議；晶品城30日澄清，公司未曾對外公布閉館日期，目前仍有廠商盼過年檔期能營運，詳細閉館時間、未來營運方向，待協調完離場時間後，會再對外公布，也強調停車場營運不會中斷。

多名晶品城攤商去年7月出面控訴，業者因財務狀況易主，被要求重新簽約，且只能到明年1月，投資數百萬元恐血本無歸，自去年開始也有攤商陸續遷離，目前1樓多家店面也已清空，位於晶品城餐廳業者日前也在臉書公告，將配合晶品城閉館營業至31日，引發網友討論。

對此，晶品城指出，晶品城未曾對外公布閉館日期，網路上盛傳1月底閉館，可能與近期陸續撤出的攤商公告有關。目前持續配合廠商需求、善意溝通，達成雙方滿意的協議，有些廠商已經提早做準備，這幾天也都有廠商陸續撤出。而停車場部分與商場是分割開來的事業體，目前整頓的只有商場，因此停車場營運完全不受影響。

晶品城指出，目前廠商正在陸續撤離，館內還有8到9家正在營運，會積極協助搬遷、離場等事宜，公司跟現有廠商協調，體恤部分廠商希望農曆年節是旺季能繼續做生意，也有廠商表達農曆年前後難找到拆裝工人，強調大方向不會改變，第一要務是安穩讓各進駐廠商順利離場。

至於是否有規畫閉館時間？晶品城表示，現在仍無法回覆明確日期，正在掌握每個廠商比較希望離場的時程等，盼友善與廠商互動達到雙贏，正確閉館的時間點和商場未來的營運方向，在廠商都告知正確離場時間點之後，晶品城將對外發布正式新聞稿。

市府交通處指出，晶品公司與櫃位攤商糾紛，依市府2013年與晶品公司所訂立的投資契約規定，該公司與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運所生的所有權利義務由民間機構負責。市府無法介入，但已要求業者妥善處理。

而針對晶品城的未來規畫，交通處則表示，據了解晶品公司配合大環境變遷及因應長期虧損，重新調整經營方向，市府會依契約及相關規定審慎審查晶品公司未來經營內容，以維護市府權益。