2月7大新制上路 讀私大補助3.5萬 基隆要抓它

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2月7大新制上路！讀私大補助3.5萬 赴日在台預辦通關

【中時新聞網 方翊倩】2月有不少攸關民眾權益的新制上路，包括私立大專校院減免學雜費3.5萬元；桃機與日本合作實施「機場入境事先確認」作業，2月飛10個日本特定機場旅客都在台灣預辦審查；其他還有陸生納健保、基隆抓改裝車噪音罰6000元起跳、桃園推電輔車租借以及高雄新增科技執法等。《中時新聞網》整理相關新制細節讓讀者一次掌握。

●私立大專校院學費補助

私立大專校院減免學雜費3.5萬元，並搭配弱勢學生加碼補助1萬5000至2萬元、高中職全面免學費、精進就學貸款申請及還款措施等3項配套措施，政策於2月開跑。

●赴日航班預辦審查

春節連假為國人赴日旅遊高峰，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，2月1日至29日搭乘華航、星宇或台灣虎航從10個指定機場入境，可先在台確認證件，在海關確認為本人後即可通關，大幅縮短審查作業時間。

●陸生納健保

陸生2月1日起納入健保，陸委會表示，可納保陸生的名冊已完成造冊，未來陸生比照外籍生及僑生享有健保待遇，也會獲發健保卡。

●猴痘改名M痘

疾管署公告2月1日修正第二類法定傳染病「猴痘」中文名稱為「M痘」，疾管署副署長羅一鈞表示，這是跟進國際作法，避免汙名化疑慮。

●基隆抓改裝車

為杜絕改裝噪音車輛擾民，基隆市2月1日起加重罰鍰，於基隆市使用未認證排氣管之車輛或任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管之車輛，行駛於道路致妨害安寧罰鍰6000元起跳；於晚間11點至上午7點違反者加倍裁處，未遵行者按次處罰，單次最高可處3萬元罰鍰。

●桃園電輔車租借

桃園市交通局表示，新系統租賃服務不僅有YouBike2.0一般車型可以租借，還率先於北北桃推出電輔車YouBike2.0E，2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。

●高雄增科技執法

高雄市警局在鳳山、苓雅、三民等6處新增科技執法設備，宣導期至1月31日，2月1日上路。