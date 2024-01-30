陳立委｜可抱股過年 留意三檔題材股

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美國伺服器大廠美超微（Super Micro）公布本季業績展望遠優於市場預期，帶動盤後股價大漲逾10%，股價創下掛牌來的歷史新高，同時也帶動台灣的AI概念股如：奇鋐（3017）、台光電（2383）、麗臺（2465）、台燿（6274）等今日表現亮眼。

隨著台股進入封關倒數，近期市場可能會出現賣股換現金的賣壓。但依照歷史經驗來看，統計過去歷史十年，農曆年前進場布局，開紅盤日台股上漲機率高於下跌機率，建議投資人可抱基本面佳的個股過年。

台股指數今以18,083點開出，盤中開始有些獲利了結的賣壓出現，指數呈現震盪整理。展望後市，由於日前台積電法說會中指出經濟未來成長力道強，預期龍年台股仍是多頭格局，主要因半導體復甦趨勢明確，加上AI成長動能強勁，投資人仍可樂觀看待台股。

美國聯準會（Fed）將在今明天舉行利率決策會議，市場關注聯準會何時降息，投資人需留意主席鮑爾記者會後的談話，可能會提供線索。不論利率的政策如何變化，投資人在布局上，都可留意低基期，且未來產品有競爭力的個股，如：

1. 台康生技（6589）：111年度全年EPS -0.38元，去年前3季累計EPS -1.67元，去年全年累計營收較前年同期成長-30.95％。台康生技為生物相似藥研發公司，同時也是台灣最具規模CDMO生技公司，首款自行研發生物相似藥EG12014，已取得台灣健保給付及歐盟EC上市許可，預計今年第三季可望拿下美國FDA核准，未來營運可期。

2. 奇鋐（3017）：111年度全年EPS 11.78元，去年前3季累計EPS 9.75元，去年全年累計營收較前年同期成長5.67％。奇鋐為散熱產品研發及製造公司，新產品3D VC均溫板與熱導管結合的散熱模組，去年第四開始小量出貨給輝達，今年開始出貨量逐季放大。由於輝達H100訂單供不應求，奇鋐今年獲利可望優於去年。

3. 巨有科技（1319）：111年度全年EPS 2.20元，去年前3季累計EPS 3.45元，去年全年累計營收較前年同期成長18.23％。巨有科技為客製化IC設計服務公司，為台積電的策略夥伴，與台積電已經成功超過1000個專案，今年陸續研發5奈米製程的晶片開發能力，加上AI、電動車、高速運算、工控IC等市場需求持續成長，未來獲利可望增加。