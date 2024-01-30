霧峰「阿罩霧舊街」修補如貼狗皮膏藥 老婦跌骨折要求國賠

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台中市霧峰第一公有市場內的「阿罩霧舊街」6年前整修鋪上紅磚，盼重現老街風華，不料長久下來，紅磚不耐車輛輾壓破損，以柏油填補如同貼滿「狗皮藥膏」，日前更發生長輩跌倒骨折要求國賠；霧峰區公所30日表示，已初步估算重舖路面預算並著手整合居民意見，整合完隨時可以施作。

台中市議員張芬郁30日表示，位處霧峰第一公有市場熱鬧地段的民權路、民主街，過去因環境陳舊髒亂、下雨嚴重積水，她和多位民代6年前爭取900多萬進行景觀改善，包括地面鋪設紅磚、電纜線地下化、豎立復古式景觀燈等環境美化，重新命名「阿罩霧舊街」並設置牌樓，煥然一新頗受好評。

不料，採用陶磚舖設的地面因車輛進出輾壓，3年前開始出現磚面破損情形。張芬郁表示，負責管理維護的霧峰公所已找不到替代的陶磚，只好以柏油壓實填補破損處，整條舊街如同貼滿狗皮藥膏東一塊西一塊。日前還有80歲長輩因此跌倒骨折治療中，家屬揚言要求國賠，另位林姓民眾的妻子也跌倒扭傷腳踝，復健治療中。

林姓民眾反映，妻子僅僅出門買個菜，經過該處竟扭傷腳踝，復健時還聽聞多人發生類似情形，可見不是徒步區根本不適合做紅磚道；在地做生意的店家也坦言，當年做景觀改善大家都很開心，但地面用紅磚材質也讓商家傻眼，不僅當初施作工期長，也發生磚面破損的問題。

霧峰區長白峨嵋表示，民權路、民主街約200多公尺，因位於市場內往來人車多，又有攤商卸貨需求，無法進行車輛管制進入，車輛長期壓輾難免造成紅磚破損、路面不平。經公所著手蒐集地方意見，不少民眾傾向刨除重鋪柏油路面，也有民眾希望保留紅磚風貌，公所已初步委託估算刨除重舖路面預算，待整合完地方意見，隨時可以進行工程施作。

至於跌倒受傷的民眾，白峨嵋則表示，他得知消息後立即前往探視，受傷民眾尚在治療休養中，家屬也曾到公所詢問國賠程序，待治療告一段落，將協助處理賠償事宜。