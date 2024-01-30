謝麗金買兩片甜糕貴到懷疑人生 北市市場處回應了

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藝人謝麗金28日透過社群平台發文表示，去市場買甜糕時，由於事前沒問價格與數量就購買，沒想到店家僅切2片甜糕就要價359元，嚇得她直呼「是通膨太嚴重還是我不懂行情？」；對此台北市市場處今(30)日表示，農曆年前將會同台北市府消保官進行稽查，確實要求商家標示價格。

謝麗金28日曬出在市場買的甜糕照片，只見用一小盒裝，份量相當少，她先是語帶疑惑表示﹕「是通膨太嚴重，還是我不懂行情」，接著透露以為價格相當親民，沒問價錢就買了，沒想到詢問老闆娘多少錢時，竟得到359元的回覆。

她說，當下便難以置信再次跟對方確認，老闆娘則是面不改色給出相同答案，由於對方都切盒裝好，也只能硬著頭皮買，讓她藉著自身經驗提醒所有人﹕「下次買東西一定要問一下價錢」。

對此，市場處表示今日發新聞稿回應，表示經查確認販售該甜糕的商家為中崙市場外，位於八德路三段74巷內的流動攤販，為維護消費者權益，市場處於農曆年前將會同本府消保官進行稽查，確實要求商家標示價格。

市場處建議，傳統市場的消費者購買商品前宜事先詢問價格，如有攤商未告知價格且有強迫購買情事，建議消費者可以直接拒絕購買，並記下攤位位置及攤名，撥打1999台北市民當家熱線檢舉，市場處將會同消保官加強聯合稽查及取締，嚴格查處以維護消費者購物安全。