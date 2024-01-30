搶春節聚餐商機，王品中餐撒888元發財金.消費滿千抽扭蛋

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搶攻寒假與春節連假聚餐商機，王品集團中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台式小館」及「朝粥幫」春節聯手發紅包，2／8-2／14到王品瘋美食App即可領取888元發財金。2／10-2／24期間到「享鴨」、「莆田」、「丰禾」門店消費，不論內用外帶，凡消費滿千即可玩扭蛋機一次，免費領丰禾起家雞、莆田荔枝肉、瑤柱醬爆蘿蔔糕等贈菜，中獎率百分百。其中，最大獎是總價值兩萬塊的品牌餐券，月月吃中餐一整年。

用美食開啟新年好運，「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」大撒年節專屬優惠，2／8-2／14活動期間，到王品瘋美食APP能現領888元龍年發財金，內含四品牌222元發財金各一張。春節期間「享鴨」、「莆田」、「丰禾」三大品牌，更特地在門店設置扭蛋機，讓顧客試手氣，2／10-2／24到品牌門店消費滿千，不論內用或外帶，能獲得一枚代幣、免費玩扭蛋一次，有機會領到丰禾起家雞、金沙海鮮煲、瑤柱醬爆蘿蔔糕、浮雲蝦仁珠貝絲等加菜好禮，人人有獎，中獎率百分之百。頭獎是總價值兩萬塊的品牌餐券，總共12張餐券，能一整年吃盡「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」美味。截至目前，「享鴨」春節整體訂位已有九成滿，最新砂鍋粥品牌「朝粥幫」訂位率也達八成，過年聚餐想大啖美食，可得加快手腳。

即日起到2／13，「丰禾」再加碼放送300加菜金，下載王品瘋美食App即可領券，大口品嘗豐盛料理又能省荷包。「朝粥幫」即日起到2／23，內用套餐，上傳AR照片加贈價值396元的金瓜海鮮煲，親友春節歡聚，絕對能吃得開心又滿意。