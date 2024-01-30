金融業2023年賺7,036億元 創史上次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金融業去年獲利成功守住7,000億大關。金管會今（30日）召開新春記者會，會中公布2023年金融業獲利。因去年底壽險虧損影響，金融三業（銀行、保險、證券）稅前獲利7036億元，守住史上次高地位，但因去年底新台幣升值，壽險業獲利熄火並倒蝕獲利，獲利失守千億元。

2023年金融業獲利最大動能來自國銀，匯率、股債市行情，推升國銀投資與其他淨收益，民眾瘋投資債券，也讓財管手續費增加，推升銀行淨手收。去銀行稅前賺5,057億元，創史上同期新高，史上首度賺超過4,000億元大關，打破2022年的4,321億元，飆史上新高。另受惠台股大漲，推升證期三業（證券、期貨、投信）獲利，去年稅前賺998億元。

保險業雖從6月開始因新台幣連續重貶，獲利回穩，但年底最後兩個月遭遇逆風出現虧損，稅前純益從10月的1,749億元，11月下降到1,130億元，到12月失守千億元大關，去年全年賺981億元。原預期保險業2023年有機會挑戰史上次高，但最後兩個月獲利遇逆風，2023年無法攻史上次高。

金融業獲利史上新高是在2021年的9,366億元，史上次高就是2023年的7,036億元，超過原本史上次高的2020年的6,753億元。