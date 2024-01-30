《金融》川普熊若回歸白宮 專家：這2國首當其衝

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【時報記者任珮云台北報導】2024美國總統大選，川普可能重回白宮，這也成為龍年的市場不確定因素。台新金(2887)首席經濟學家李鎮宇表示，這次川普可能回歸，很多朋友問我台灣怎麼辦？我都會舉登山遇到熊的故事：你不用跑得比熊快，你只要跑得比其他人快就好。川普回歸，壓力最大的首推中國大陸，其次是南韓。

以下為李鎮宇最新專文：

2018年當年，我剛好有幾次受邀去中國演講，甚至與會博鰲論壇。席中我都苦口婆心的勸告中國官員，一定要以日本為師。可惜我們偉大的祖國大陸太偉大了，以至於彎不下腰來。

日本安倍首相應該是全世界最了解川普的領袖。他總結川普的三大特點：腦袋裡面只有數字，沒有價值觀，所有談判都是一次性談判。會有這麼深刻的體會當然不是偶然。安倍應該是跟川普談判交手最多次的政治領袖，這是他的血淚教訓。

事實上川普上台後，針對主要貿易逆差國相繼展開施壓，第一個選定的目標並不是中國，而是日本。川普對日本訴求除縮減貿易逆差外，進一步希望日本降低美國農產品關稅及增加採購，作為他政績宣傳，鞏固在農業州的選票。安倍立刻放下身段和美國談判，積極回應川普訴求，日美雙方僅花了5個月即完成貿易協定談判。

更有甚者，原本日本2011年向美採購42架F-35戰機，原本規劃其中38架由三菱重工於愛知縣自建產線組裝。但川普上台後立刻毀約，要求美國製造，日本買單。安倍咬牙答應，日本增購105架F-35戰機，金額高達231億美元，且全數改為整機美國進口。

對日本談判的順利，讓川普志得意滿的將矛頭轉向中國。而中國習近平團隊，採取了一個完全不同的做法。一開始美國對中國課500億產品的關稅，中國立刻華麗的回課500億關稅。第二階段美國再課2000億關稅，中國再勉強跟進600億。之後川普發了瘋似的一路加碼，科技限令，貿易制裁。繼任者拜登也毫不手軟，結果就是現在中國經濟近乎崩盤的慘狀。

我們盤點一下這次若川普回歸，川普最喜歡的亞洲朋友，第一是安倍，可惜日本人自毀長城，已經過世。第二喜歡的是金正恩。最討厭的一定是我們習大大。所以壓力最大的第一會在中國身上。川普說要把中國所有產品課徵60%的關稅，我奉勸大家要把川普說的話當真才好。畢竟之前習大大說要買美國農產品，但最後晃點川普太多次了，而COVID-19的爆發讓川普落選，這些恩怨情仇川普點滴在心頭，上來中國應該會首當其衝。

第二大的壓力應該會在韓國身上，一旦美國繞過日本、南韓直接找金正恩討論東北亞安全情勢，南韓官員應該晚上都會睡不著覺。

至於台灣，我們不用跑得比川普的子彈快，我們只要跑得比其他國家快就好。安倍首相應對川普的手段，新政府應該奉為圭臬。至於那些叫囂民族大義，要跟川普對決的民粹聲音，通通充耳不聞，這才是台灣正確應對之道。