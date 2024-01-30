舌尖上的鳥語花香，六福萬怡攜一禮莊園推花藝下午茶

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台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧，於2月5日至6月2日推出全新季節主題「鳥語花香」JC Cat 鳥籠下午茶，由甜點團隊以花卉、鳥巢、蝴蝶為靈感，設計出12款春季風味甜點、鹹食，包含外型擬真鳥窩形狀的「鳥不踏．刺蔥咖哩雞丸仔」、「咖啡牛奶卡蕾特」與以花入饌的「花漾．春之宴」、「玫瑰檸檬馬卡龍」。每套雙人下午茶1,380元＋10％，內含6款鹹點及6款甜點，每款各2份，共24份精緻點心，並搭配2杯飲品。賓客也可以每杯30元升級享鳥語花香限定特調「洛神謐靜」、「桂香鳳茶」與「花香戀戀」。

此外，The Lounge攜手精品花藝品牌一禮莊園推出「花境永恆．玫瑰永生花花藝手作課程」，雙人價格2,200元＋10％，含玫瑰永生花手作玻璃罩花藝一組，並贈送「鳥語花香」JC Cat 鳥籠下午茶一套，邀請一禮莊園花藝師以玫瑰永生花為主題專業指導，邀請民眾體驗製作花藝的樂趣，與摯愛好友來場獨特而難忘的春日花藝下午茶。

台北六福萬怡酒店The Lounge以花卉、鳥巢、蝴蝶為靈感，設計出12款粉嫩迷人、色香味俱佳的甜點及鹹點。外型擬真鳥窩形狀的「鳥不踏．刺蔥咖哩雞丸仔」，酥脆外皮包裹著嫩滑多汁的咖哩風味雞肉丸，每一口都充滿著咖哩的香氣以及麵線的酥脆口感。「綻放．乳酪沙拉米」選用新鮮的水果蕃茄，切成適合入口的大小，搭配肉質纖細，味道溫和的義式臘腸與香氣濃郁的瑞可塔乳酪，再加入香脆的開心果碎，鹹香中帶點甜甘的絕妙風味。

6款甜品則包含以花卉入饌為設計靈感的「蝴蝶花茶曲奇」、「玫瑰檸檬馬卡龍」、「薰衣草藍莓慕斯」與「白巧萊姆洋甘菊慕斯」，讓味蕾在花香中得到甜蜜享受。另外還有「咖啡牛奶卡蕾特」為法國布列塔尼區著名餅乾，甜中略帶鹹味的自然奶香，夾入細緻滑嫩香甜布蕾，再以牛奶巧克力甘納許妝點出甜蜜誘人滋味。以及外型精巧可愛的「莓果盆栽」，濃郁滑順的巧克力甘納許為基底，搭配草莓脆粒的酸甜，嚐到甜蜜和脆爽，讓人猶如置身於燦爛的後花園。

飲品部分則選用各式花茶為主軸，包含以洛神花茶為基底的「洛神謐靜」，融合香濃的澄清咖啡和白葡萄糖水，並結合芬香香氣的薰衣草奶泡，使整體風味更加豐盈。而「桂香鳳茶」則以南港特產的桂花為基底，加入香甜鳳梨乾和清新花香的桂花糖乾，為飲品增添層次感。喜歡涼爽風味的賓客則可選擇「花香戀戀」，結合玫瑰、蜜桃、檸檬、柑橘蝶豆花和菊花茶，加入涼爽的蘇打水，使口感更爽快，在飲用前，調酒師將放上乾冰，營造出夢幻的視覺享受。