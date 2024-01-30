AI股漲 「發哥」暖場 散熱發燙 20檔出頭天

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台股今（30）日多在盤下震盪，雖然盤中曾經翻紅，但最後仍收跌，收盤報18,034.63點，下跌85點，跌幅0.47％，成交量2,872.68億元。

台積電下跌0.93％，收在642元，聯電上漲0.3％，收在49.6元，明天將召開法說會的聯發科上揚2.67％，收在963元。

美超微亮麗的財報不只推升美科技股，台股AI概念股也雨露均霑，緯創、英業達、廣達、宏碁、技嘉、華碩、川湖、金像電等全數上揚，然表現最搶眼的當屬散熱族群，奇鋐直攻漲停，健策上揚5.03％，雙鴻漲幅4.95％，建準、協禧、泰碩、力致、曜越等一齊向上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有蔚華科、奇鋐、尚立、寶碩共20檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦／周邊設備類股及電子通路類股表現亮眼，漲幅分別為1.37％、0.74％，塑膠工業類股表現疲軟，下挫1.86％。

上市股、上櫃股今天成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為蔚華科（3055）、奇鋐（3017）、東華（1418）、麗臺（2465）、台光電（2383）、聯德（3308）、菱生（2369）、中砂（1560）、亞翔（6139）、華城（1519）。

今日上市有10檔股票3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為昶虹（2443）、世界健身-KY（2762）、現觀科（6906）、波力-KY（8467）、玖鼎電力（4588）、高雄銀（2836）、台南-KY（5906）、泰金寶-DR（9105）、恆大（1325）、中福（1435），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、緯創（3231）、英業達（2356）、菱生（2369）、建準（2421）、廣達（2382）、長榮航（2618）、聯電（2303）、華泰（2329）、台積電（2330）。

上櫃有17檔9.5％以上漲幅，其中16檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為尚立（3360）、寶碩（5210）、威潤（6465）、凱碩（8059）、亞矽（6113）、三貝德（8489）、樂威科-KY（4154）、信立（4303）、慕康生醫（5398）、業強（6124）。

今日上櫃有11檔股票4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為新零售（3085）、哲固（3434）、綠界科技（6763）、天剛（5310）、力麗店（5364）、振發（5426）、新復興（4909）、世紀（5314）、榮群（8034）、昇銳（3128），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為尚立（3360）、前鼎（4908）、振發（5426）、神盾（6462）、安國（8054）、亞矽（6113）、擎亞電子（8096）、雙鴻（3324）、東捷（8064）、台燿（6274）。