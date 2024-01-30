再走2人就得關床！ 地區醫院護理荒 年後動員千人向政院「團拜」

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衛福部26日公布三班護病比、護理師夜班獎勵新制，因獎勵「大小眼」，引發地區醫院、護理人員不滿。以地區醫院大夜班獎勵為例，與醫學中心每班就差了400元之多，換算每月比醫學中心少領8800～9000元，將引發新一波離職潮。 社區醫院協會估計，年後將有至少1成護理師出走到大醫院，亦有地區醫院代表透露，自身醫院白班、小夜班、大夜班至少需各2人，目前聘到7人，再少1人就排不出班，再少2人病床就得關閉。社區醫院協會醞釀「拍桌」，除尋求新科立委協助外，亦將動員千人，年後到政院「新春團拜」，表達對夜班費不公的抗議。

衛福部2月1日起發放護理師夜班獎勵，小夜每班介於400～600元間，大夜班每班則是600～1000元不等，依各醫院層級發放。其中，落差最大的是地區醫院、醫學中心的大夜班獎勵，每班差了400元之多。若以護理師每月上班22～23天來算，地區醫院護理師每月少領8800～9200元獎勵，換算為年薪，則少了11～12萬元。

社區醫院協會常務理事羅永達以自身醫院為例，平時招護理師已有困難，即便祭出每年出國2次的福利，護理師仍常被大醫院挖走。由於醫院小，白班、夜班、大夜班最少需要各2名人力，合計共6人，加上考量休假需要，醫院通常會聘到9人，但新制還未上路，醫院就已剩下7名護理師，再少1人，班就排不出來，再少2人，病床就得關閉。

「鞭炮看起來威力不大，但若是在手心爆炸，手就等同廢掉」。羅永達將地區醫院比做手心，將護理荒比做鞭炮，因地區醫院規模小，少了1、2個人，就會對造成極大的影響。不同於醫學中心，地區醫院遇到緊急狀況，都是全單位、全院去救治，在一些醫院甚至沒有加護病房，狀況更為棘手。

羅永達說，醫學中心100人中少了10名護理師，和地區醫院10人少了3人相比，地區醫院壓力更大，這是坐在辦公室、沒管理過地區醫院的人不知道的。衛福部的作法會讓人感覺，地區醫院的貢獻並不受到重視。

社區醫院協會理事長朱益宏直言，政府的眼中只有醫學中心，令人遺憾，已對衛福部不抱期待，將透過新科立委表達訴求，轉達給政院、總統，這是地區醫院對政府「拍桌」的第1步。年後，社區醫院協會也會召集上千人，到政院進行「新春團拜」，若衛福部聽不見，只好跟衛福部的長官大聲訴求，希望爭取面對面溝通。