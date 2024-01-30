「2024花在彰化」大年初一重磅登場 遊行媲美迪士尼

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彰化春節旅遊首選「2024花在彰化」將於大年初1至16在溪州公園重磅登場，彰化縣政府30日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，縣長王惠美表示，今年以「彰化百寶城」為活動主題，首次邀請來自日本、韓國等國家的表演團隊，媲美迪士尼等級的花精靈大遊行，看不完花團錦簇、走不完林間、花徑，相信能帶給所有遊客無限驚喜和好采頭。

王惠美指出，今年活動與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii（吉井宏）合作，設計「花精靈EVA」，將帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，園區主入口的「繁花之頂」大型主題裝置藝術，以現代的幾何結構展現出繽紛多變的繁花景象。

室內還有「花精靈物語館」，以彰化縣農、林、漁、牧、花5大主題花藝造景布置，搭配聲音、燈光、氣味等5感體驗，讓遊客有不同以往的觀賞感受；戶外花卉布置還有花影林韻、傘花牧人、漁歌佳釀、田間稻形等4大主題。

此外還有彰化優鮮農特產品展、特色工商產業暨美食展、親子遊戲區及各式團體舞台表演、農遊小旅行、園區尋寶遊戲等活動，其中18日還有「花精靈與奇幻旅程親子主題日」，媲美迪士尼等級的花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇等等，陪伴遊客度過一個有趣又歡樂的親子時光。

縣府補充，「2024花在彰化」將於大年初一至十六(國曆2月10日至2月25日)每天的上午9點至下午6點開放民眾免費參觀，活動期間只要在「2024花在彰化」及「2024彰化月影燈季」2活動地點以LINE掃描指定QRcode，完成集章即可參加抽獎，有iphone15、ipad等豐富獎項，此外，再加碼500個多多龍小提燈供參與活動的民眾抽獎。