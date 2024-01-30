DAMIANI高訂珠寶 為百周年暖身

為慶祝DAMIANI百年慶，日前在巴黎高訂服時裝周期間，DAMIANI發表Emozioni、Margherita與Belle Epoque三大系列珠寶，呼應了品牌傳統經典，也融入了現代摩登創意，世代傳承、古今交融，別具意義，預計會在3月底、4月初在全球各大城市舉辦巡迴展，並展開慶祝活動。 以「義大利製造」為傲並馳名全球的DAMIANIA，於1924年誕生於金匠重鎮瓦倫札（Valenza），近日已展開一連串的百周年慶祝活動，除了在全球各地擴增據點，日前在晶華酒店舉辦的「瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴」，吸引貴婦品茗賞珠寶，於巴黎高訂周登場的年度高訂珠寶，以大克拉海水藍寶石為主題，勾勒一季的浪漫。 DAMIANI的Absolute系列向來以大克拉寶石著稱，全新登場的 Absolute Emozioni系列海水藍寶石珠寶，包括戒指、耳環和項鍊，其中戒指鑲嵌重達23.82克拉祖母綠切割的海水藍寶石，如同澄澈大海中的星星倒影，淡雅藍色色調清麗脫俗，周圍環繞著總重5.77克拉的花式切割和明亮式切割鑽石。項鍊吊墜為一顆27.69克拉海藍寶石，搭配明亮式切割鑽石總重33.20克拉，為可拆式設計，可當作胸針佩戴，耳環則為總重20.75克拉的海水藍寶石，舉手投足間盡是全場焦點。 白鑽與黃鑽勾勒雛菊之美的Margherita瑪格麗特系列珠寶，則以1900年代初期的義大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）為繆思，Margherita項鍊以總重23.43克拉的黃鑽與白鑽，以交錯不對稱的線條流露不凡的設計巧思。Margherita戒指則以蜷曲的線條纏繞玉指，並以黃鑽與鑽石勾勒綻放的雛菊，捎來初春的萬物復甦，繁盛生機。 以電影膠卷為靈感的Belle Epoqu珠寶則有項鍊與耳環兩款新品，以閃亮鑽石詮釋1920年代電影女主角的明星特質，圓形切割鑽石交疊層次，項鍊的鑽石總重5.42克拉，展現神不凡的氣息，耳環則以不同直徑的圓，鑲嵌不同大小的璀璨鑽石，鑽石總重9.56克拉，詮釋女人優雅韻味。