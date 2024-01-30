金管會七大施政重點曝光 黃天牧喻今年「亢龍有悔」要居高思危

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2023年金融業表現亮眼，金管會30日舉行新春記者會，揭露2023年全年金融業稅前盈餘達7,036億元，較前年成長47％，創下歷史次高獲利。金管會主委黃天牧於新春記者會強調，獲利提升不代表承平時期，去年歐美銀行經營危機顯示，巨變只在朝夕之間。他點出五大風險，以易經中的「亢龍有悔」提醒金融業要居高思危，期許我國金融發展得以花重錦官城。

黃天牧指出，金管會於2004年成立，即將屆滿20週年。20年來，金融機構經營與金融監理面對的環境愈趨複雜，世界經濟論壇（WEF）甫發布的《2024年全球風險報告》指出，今年威脅最大的五項風險包括「極端氣候、AI生成的錯假訊息、社會及政治兩極化、生活成本危機與網路攻擊」；該份報告並認為，氣候變遷、人口結構分歧、尖端科技加速發展及地緣戰略轉變，是影響未來十年全球險的四個結構性力量，且這些轉變將以不確定性和波動性為特徵。所以無論從短期或長期來看,風險與挑戰都只增不減。

在瞬息萬變的環境下，金融業及監理機關如何自處？黃天牧指出，今年是龍年，《易經》六十四卦中，第一卦「乾封」即是以龍為意象，初始的「潛龍勿用」意指局勢不明或本身有所不足時應韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化風險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長遠發展。「亢龍有悔」則提醒我們居高思危，在鴻圖大展時應謹慎清明，穩紮穩打，並且晴天儲糧，提升面對突發事件或不利因素的應變能力，以持盈保泰。

金融業去年度自結稅前盈餘，銀保證三業合計約千億元，比2022年成長四成多。但黃天牧強調，獲利提升不代表承平時期，去年歐美銀行經營危機顯示，巨變只在朝夕之間。未來面對的是一系列既陌生又似曾相識的風險，傳統的信用、市場、流動性與集中度等風險，與新興的資訊传播、信譽風險等不斷聚合，不斷產生量變與質變，從而風險評估及管理也更加困難。

黃天牧指出，韜光養晦或持滿戒盈之際，我們也無法自外於整體社會經濟的脈動，或自外於跨機構、跨產業、跨領域的競爭與合作。這當中可能涉及許多不同價值的折衝權衡，期許金管會及金融機構能在不影響金融穩定的前提下，促進金融商品與服務創新多元發展；以共存共榮為目標，協助產業轉型升級與邁向淨零永續；在以人為本的理念及資訊安全的配套中，迎接金融科技與數位轉型；同時,秉持關懷心及同理心，照顧弱勢族群的金融服務需求，並協助民眾免於遭受詐騙等財產損失。

黃天牧指出，2020年5月接主委職務時，提出「韌性、創新、永續、普惠」四個目標，金融市場的穩健、多元、包容與可持續性成長並非一蹴可幾，需要逐步凝聚共識及有序擘畫執行，藉這個機會，謝謝所有參與者的付出，期盼在各界潤物細無聲的不斷努力下，我國金融發展得以花重錦官城。

金管會2024年提出七大施政重點，包括健全經營環境與金融韌性、推動永續發展與公司治理、發展資產管理與協助產業、精進商品服務與普惠金融、增進民眾權益及保護機制、強化資通安全與聯防機制、開創數位金融發展新格局。

金管會公布2023年83項施政重點共完成77項，完成比率92.77％以上，今年七大施政方向共列出81項將推動的措施。