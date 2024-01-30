多方氣勢強勁 未來大盤走勢看這檔

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投組表現：

神盾（6462）表現最佳，受到併購題材影響，股價進入軋空行情，持續過高。

金麗科（3228）表現最差，受到軋空影響，盤整突破後續強。

盤勢預測：

在美股四大指數上漲下，台股受外資連七買，成功站上18,000點，雖然受到春節假期影響持股意願，但是外資的買超加上融資減少下，有利於高檔震盪格局，主要是台積電不回測缺口時，未來大盤走勢將有利於盤堅。

投組表現：

尚立（3360）表現最佳，半導體通路比價效應，股價漲停創波段高

歐買尬（3687）表現最差，LINE PAY稍見休息整理，股價回測5日線

盤勢預測：

周二開盤創高後壓回，主要受到台積電壓盤與傳產股走弱影響，但國際股市維持創高走勢，近期台股量能控制得宜，封關前仍有機會維持驚驚漲走勢。櫃買指數周二創下2年新高，顯示內資仍偏多操作封關前紅包行情。

周二台股族群雖然跌多漲少，但盤面具備主流族群領漲，顯示多方氣勢還是相當強勁。受惠美超微財報利多，盤後股價大漲10％，周二台股強勢股圍繞AI族群，多檔指標股跟漲創下歷史新高，如奇紘、雙鴻、台光電與南俊國際創高。矽智財也是盤面創高指標股之一，搭配AI伺服器的廣達、技嘉、麗臺與緯創等轉強，化解短線市場擔憂台股缺乏主流疑慮。

周三台股持續反映美股財報與法說會題材。周三微軟與Google財報，影響伺服器與軟體股走勢，連帶對高價股也會有連動效應。封關到數僅剩下四個交易日，預計後續台股輪動加速，周三重點觀察聯發科法說會前股價表現，與中低價IC設計族群有無節前賣壓。節前有資金轉向內需題材，相關重電、生技與觀光等也可留意。

投組表現：

浪凡（6165）表現最佳：春節假期直播平台需求增加，股價價漲量增，持續看好。

海華（3694）表現最差：股價型態為突破後的回測，價量配合，後勢看好。

盤勢預測：

大盤創高後拉回，終場下跌85點，收在18,034，成交量2,872億元；類股方面，電周邊類股表現最佳，漲幅1.37％，塑膠類股表現最差，跌幅1.85％權值股方面，台積電下跌6元，跌幅0.93％，收在642元，聯發科上漲25元，漲幅2.67％，收在963元。

展望後市，距離封關剩下最後四個交易日，量能預期持續不足，但新台幣走勢往升值的趨勢前進，代表資金都還在市場上尋找機會，操作就以拉回低接，創高不追的技巧來應對；目前來看台股資金已在布局2024基本面看好的標的。選股上，可選擇報價止跌回升的面板族群，以及今年成長性依然看好的軸承相關、IP矽智財類股、綠能儲能重電類股，都是投資人可以操作的標的。

投組表現：

浪凡（6165）表現最佳，30日股價下跌1.82％，成交量爆大量，股價在39元附近有較強支撐，後市仍有上漲機會。

泰金寶-DR（9105）表現最差，30日股價下跌3.96％，股價不可跌破3.5元，跌破必須停損。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌85點，跌幅0.47％，收在18,034.63點，成交量2,872.68億元。

類股方面，電腦及周邊設備表現最佳，漲幅1.58％，數位雲端表現最差，跌幅1.78％，權值股台積電下跌6元，跌幅0.93％，收在642元。聯發科上漲25元，漲幅2.67％，收在963元。

展望後市，台股大盤創波段新高回檔整理，18,000點整數關卡附近為重要支撑區，投資人持股比例保持5成左右。靜待1月31日微軟、超微及Alphabet財報公布、美股多空明確後，才可增加持股部位，嚴設停損不可追高。選股方面，IC設計的M31、神盾、九齊、安格；散熱族群的奇鋐、英濟、元山、泰碩可特別關注。